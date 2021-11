Venäjällä taas yli 40000 tartuntaa päivässä – shokkiluvut kuolemista

Venäjän koronakurimus jatkuu. Maassa on raportoitu jo kolmantena päivänä peräkkäin yli 40 000 uutta koronavirustartuntaa vuorokauden sisällä. Kuolemia kirjattiin tänään 1 155.

Todellisten lukujen uskotaan olevan vielä tätäkin synkempiä. Venäjän viranomaisten on arvioitu kaunistelleen tilastoja niin tartuntamääristä kuin kuolemistakin läpi pandemian.

Venäjällä on todettu tähän mennessä virallisesti yli 8,5 miljoonaa koronavirustapausta ja liki 240 000 kuolemaa.

Todelliset uhrimäärät saattavat kuitenkin olla valtavasti korkeampia. Tähän viittaavat järisyttävät ylikuolleisuusluvut. Niihin luetaan kaikki normaalista tasosta poikkeavat kuolemat.

Moscow Timesin Venäjän tilastoviranomainen Rosstatin julkaisemien lukujen pohjalta tekemien laskelmien mukaan Venäjällä on kuollut peräti 723 350 ihmistä normaalia enemmän pandemian alun ja tämän vuoden syyskuun välisenä aikana.

In the Novgorod Region "non-working days" will not end on November 7. The regional govt will extend them for another week. Other regions may soon follow.

Reportedly governors are going to be evaluated for their efforts to reduce excess mortality, by both the govt and the PresAd https://t.co/DKTwhL6Xpe

— András Tóth-Czifra (@NoYardstick) November 1, 2021