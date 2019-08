Venäjällä syytetään USA:ta Siperian metsäpaloista ja Moskovan tulvista

Venäjän valtiollisen Rossija 1 -televisiokanavan keskusteluohjelmassa kuultiin perjantaina erikoisia väitteitä, joiden mukaan Siperiassa riehuvat metsäpalot ja Moskovaa piinaavat rankkasateet olisivat Yhdysvaltojen syytä.

Venäjän informaatiovaikuttamiseen perehtynyt tutkiva journalisti Julia Davis nosti asian esiin Twitterissä.

– (Vladimir) Putinin Yhtenäinen Venäjä -valtapuolueen kansanedustaja Aleksei Zhuravlev syyttää Yhdysvaltoja Siperian maastopaloista sekä Moskovan rankkasateista ja tulvista. Hän väittää, että Washington kokeilee sääasetta, koska Venäjä on päihittänyt heidät (USA:n) sotilasmahdissa, Davis tviittaa.

Davis on linkittänyt tviittiketjuunsa tallenteen keskusteluohjelmasta. Videolla Zhuravlevin puheesta ei käy ilmi, onko hän väitteensä kanssa tosissaan. Yleisöstä kuuluu kuitenkin naurunpurskahduksia.

#Russia's state media: MP of Putin's ruling party, United Russia, Aleksey Zhuravlev, blames the U.S. for the Siberian wildfires, heavy rains and flooding in Moscow. He claims that Washington is "experimenting with climate weapons," because "Russia surpassed their military might." pic.twitter.com/xEGZrNBJ5d

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) August 10, 2019