Venäjällä pyritään kirjoittamaan vuoden 1968 historia uusiksi

Tsekissä raivostuttiin venäläislainsäätäjien esityksestä.

Elokuussa tulee kuluneeksi 51 vuotta Neuvostoliiton toteuttamasta Tsekkoslovakian miehityksestä, joka murskasi Prahan keväänä tunnetun uudistusliikkeen.

Nyt Radio Praha kertoo joukon venäläisiä lainsäätäjiä pyrkivän kirjaamaan vuoden 1968 miehityksen oikeuttavan pykälän Venäjän veteraaneja koskevaan lainsäädäntöön.

Venäläispoliitikkojen mukaan miehityksen tarkoituksena oli taata Tsekkoslovakian yhteiskuntarauha ja torjua maassa virinyt vallankaappaushanke.

Venäläisesitys on herättänyt Tsekissä laajaa paheksuntaa. Presidentti Milos Zeman on pyytänyt Venäjän suurlähettiläältä selitystä, ja Tsekin ulkoministeriö on tiedotteessaan todennut esityksen olevan kansainvälisen oikeuden vastainen.

Myös Slovakian pääministeri Petr Pellegrini on ilmoittanut ottavansa asian esille tulevalla Moskovan vierailullaan.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kertaa kun venäläistaholta on pyritty kirjoittamaan Tsekkoslovakian miehityksen historia uusiksi, kertoo Radio Praha. Venäjän valtiontelevisiossa vuonna 2015 esitetty dokumentti väitti miehityksen olleen tapa torjua Naton suunniteltu hyökkäys.

Venäjän suurlähettiläs otti tuolloin etäisyyttä dokumentin väitteisiin, mutta tällä kertaa virallista reaktiota Venäjän taholta ei ole kuulunut.