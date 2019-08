Venäjällä pelätään hylätyn tehdasalueen ”ekologista Tsernobyliä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Neuvostoliiton aikaisen kemiantehtaan myrkyt ovat valuneet satojen kilometrien päähän.

Venäjän ympäristövalvontaviraston johtaja Svetlana Radionova varoittaa hylätyn kemiantehtaan luomasta vakavasta onnettomuusvaarasta.

Irkutskissa sijaitseva massiivinen, noin 600 hehtaarin laajuinen Usolyekhimpromin tehdasalue ajautui konkurssiin vuonna 2017. Viranomaisten mukaan rapistuvissa teollisuusrakennuksissa on edelleen suuri määrä myrkyllisiä kemikaaleja, muun muassa elohopeaa, klooria ja vetykloridia.

– Alueella on ympäristökatastrofin ainekset. Meidän on toimittava nopeasti, tai käsissämme on ekologinen Tsernobyl, Radionova sanoi Siberian Times -lehden mukaan.

Tehdasalue aloitti toimintansa jo Neuvostoliiton johtaja Josif Stalinin valtakaudella vuonna 1933. Tuotanto lopetettiin vuonna 2010.

– Kaikki tämä jäte voi vuotaa pois minä hetkenä hyvänsä. Se vaatisi vain ruosteisen putken räjähdyksen tai venttiilin pettämisen, Usolye-Sibirskoye Silikat -yhtiön entinen johtaja Georgy Petrov sanoo Radio Free Europelle.

Myös Petrov vertaa tilannetta Tsernobylin tuhoutuneeseen ydinreaktoriin. Tehdasalueelta peräisin olevaa elohopeaa on havaittu 160 kilometrin päässä sijaitsevassa Baikaljärvessä.

– Tsernobyl on jatkuva säteilylähde. Valitettavasti Usolyekhimpromista tihkuu jatkuvasti [elohopean kaltaisia myrkkyjä] ilmaan, veteen ja pohjavesiin. Tämä on jatkuvaa, Georgy Petrov toteaa.

Hänen mukaansa kemikaalien haihtumisen on havaittu voimistuvan kesäisin. Paikalliset ovat huolestuneet tulvariskin lisäksi lähellä riehuvista metsäpaloista, joiden leviäminen tehdasalueelle levittäisi massiivisen määrän myrkkyjä ilmakehään.

Venäjän viranomaiset ovat aloittaneet miljoonia euroja maksavan operaation alueen siivoamiseksi. Työ on ollut toistaiseksi hidasta byrokraattisten viivästysten ja yhtiön konkurssiprosessin vuoksi.

Hylättyjä tehdasrakennuksia haravoivat ryhmät ovat löytäneet tähän mennessä yli 60 heikossa kunnossa olevaa kemikaalisäiliötä. Svetlana Radionovan mukaan öljynjalostamon tuotantojätettä on pumpattu maaperään kaivettuihin suuriin kuoppiin.

– Angara-joki virtaa lähettyvillä. On päivänselvää, että tällaisen säiliön pettäessä koko joki saastuisi, Radionova toteaa.