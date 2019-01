Venäjällä on paljon pelissä Venezuelassa

Tutkijan mukaan Venäjää kiinnostavat öljy ja miljardilainojensa takaisinmaksu, mutta myös valta.

Kolumbialaisen Icesin yliopiston tutkija Vladimir Rouvinski arvioi, että Venäjällä on paljon menetettävää mikäli presidentti Nicolas Maduron hallinto kaatuu. Kyse on sekä taloudellisista intresseistä että vallasta, hän kirjoittaa The Moscow Timesissa.

Rouvinskin mukaan Venezuela on pahasti velkaantunut Venäjälle jo aiemmin vallassa olleen presidentti Hugo Chavezin aikana. Venäjä on muun muassa myynyt maalle aseita sekä ruokaa velaksi ja lainannut rahaa kaikkiaan 17 miljardin dollarin arvosta. Rahoittajana on toiminut niin ikään valtio-omisteinen öljy-yhtiö Rosneft, joka on tehnyt viime vuosina Venezuelaan myös merkittäviä investointeja.

Kyse on kuitenkin Rouvinskin mukaan myös vallasta, sillä Venäjän presidentti Vladimir Putin on pyrkinyt rakentamaan Etelä-Amerikan kumppanuuksien kautta kylmän sodan ajoista eroavaa maailmanjärjestystä. Maduron hallinnon kaatuminen voisi etäännyttää Venäjää alueen valtioista. Toisaalta Venäjä ei myöskään voi hänen arvionsa mukaan pitää nykyistä hallintoa pystyssä sotilaallisella väliintulolla kääntämättä potentiaalisesti koko mannerta itseään vastaan.

Lehden lähteiden mukaan Venezuelaan on kuitenkin jo siirtynyt venäläisiä palkkasotilaita turvaamaan Maduroa. Kremlin tiedottaja Dimitri Peskov on kuitenkin kiistänyt Venäjän tietävän asiasta mitään. Kreml on myös varoittanut USA:ta sotilaallisesta väliintulosta ja ”vallankaappausyrityksestä”.