Venäjällä on 20 vaihtoehtoista selitystä Salisburyn myrkytykselle

Asiantuntijan mukaan kyse on suunnitelmallisesta sumutuksesta.

Venäjän mediassa on esitetty ainakin 20 erilaista erilaista teoriaa siitä, kuka on Sergei Skripalin ja tämä Julia-tyttären myrkytyksen takana, uutisoi Huffington Post. Länsimaissa syyllisenä on pidetty Venäjää ja useat maat – myös Suomi – ovat karkoittaneet venäläisdiplomaatteja tapahtuman seurauksena.

Prahassa sijaitsevan IIR-tutkimuslaitoksen vanhempi tutkija Mark Galeotti arvioi, että teorioiden runsas määrä ei ole sattumaa. Galeottin mukaan eri ihmiset pitävät erilaisia selityksiä uskottavina, joten selitysten runsas määrä auttaa vakuuttamaan laajemman joukon ihmisiä.

– Jotkut haluavat uskoa, että kyseessä on Britannian hallituksen juoni potkia pois Venäjän diplomaatteja. Jotkut haluavat uskoa, että kyse on taitamattomuudesta tai Venäjän mafiasta, Galeotti sanoo.

Teosta on Venäjällä muun muassa syytetty Iso-Britanniaa ja sitä on väitetty lavastukseksi tai venäläisten sisäiseksi välienselvittelyksi. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on vihjannut myrkytyksen olevan hämäystä, jolla pyritään siirtämään huomio pois huonosti sujuvista Brexit-neuvotteluista. Myös hänen ministeriönsä tiedottajan mukaan kyse on hämäyksestä, mutta Brexit-vaikeuksien sijaan sillä ”peitellään Venäjän menestystä Syyriassa”.