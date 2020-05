Venäjällä kytee raivo hallitusta kohtaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Oppositiojohtajan mukaan venäläiset ovat tyytymättömiä hallituksen toimiin koronapandemian aikana.

Venäjällä kytee raivo hallitusta vastaan, sillä kansalaiset eivät ole tyytyväisiä maan johdon toimiin koronaviruksen estämiseksi. Näin sanoo oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi Radio Free Europelle.

– Tällainen raivo on vahva niiden joukossa, jotka eivät aiemmin ole olleet näkyvästi protestitoiminnassa tai suorassa politiikassa. He ovat lääkäreitä, pienyrittäjiä ja tavallisia ihmisiä, joilla ei ole nyt tuloa, Navalnyi sanoo.

Venäjällä on todettu yli 300 000 vahvistettua koronavirustartuntaa, mikä on toiseksi eniten Yhdysvaltojen jälkeen. Viruksen leviäminen on asettanut maan alirahoitetun terveydenhuoltojärjestelmän valtavan paineen alle. Lisäksi lukuisat pienyritysten omistajat ovat ajautuneet konkurssin partaalle.

Haastattelussa Navalnyi kritisoi hallitusta siitä, että se on priorisoinut menoja turvallisuuspalveluihin ja valtionyhtiöihin eikä maan terveydenhuoltojärjestelmään.

– Hallituksen on kaksin- tai kolminkertaistettava terveydenhuollon menot puutteiden poistamiseksi, Navalniy sanoo.