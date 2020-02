Iso muutos Venäjällä: Kaksi kolmesta näkee lännen kumppanina

Itsenäisen Levada-tutkimuskeskuksen mukaan venäläisten asenteet ovat muuttuneet huomattavasti myönteisemmiksi länsimaita kohtaan.

Kyselyssä 67 prosenttia kertoi pitävänsä länttä kumppanina. Nousua kahden vuoden takaiseen kyselyyn kertyi 24 prosenttiyksikköä.

Vastaajista 11 prosenttia kuvaili länsimaita ystäviksi. Yhteensä 19 prosentin suhtautuminen oli kielteistä: 16 prosenttia piti länsimaita kilpailijoina ja kolme prosenttia vihollisina. Vielä kaksi vuotta sitten länttä kilpailijana pitäneiden osuus oli 31 prosenttia.

Asenteiden lientymisestä huolimatta moni venäläinen kokee maallaan olevan oikeutettuja aluevaatimuksia naapurivaltioitaan kohtaan. Pew-yhtiön kyselyssä 53 prosenttia vastaajista oli samaa mieltä ja 33 prosenttia eri mieltä väittämän kanssa, jonka mukaan ”tietyt osat naapurivaltioista” kuuluvat Venäjälle.

Russians asked how they see the West – Levada poll.

67% – as a partner (up 24% in two years)

11% – as a friend (up 7% in 2.5 years)

16% – as a rival (down 15% in two years)

3% – as a foe (down 5% in two years) pic.twitter.com/SLwk0Xu5kX

