Venäjällä jälleen ennätys koronakuolemissa

Koronapandemia ei hellitä itänaapurissa.

Keskiviikkona Venäjällä ilmoitettiin 1 189 koronaan liittyvää kuolemaa, joka on jälleen uusi vuorokausiennätys, kertoo The Moscow Times.

Uusia tartuntoja maassa todettiin keskiviikkona 40 443, kun niitä tiistaina oli 39 008. Eniten uusia tartuntoja ilmoitettiin keskiviikkona Moskovassa (6 827) ja Pietarissa (3 269).

Esimerkiksi Moskovassa kaupat, koulut ja ravintolat on suljettu ensi sunnuntaihin saakka.

Kaikkiaan Venäjällä on virallisten tietojen mukaan saanut koronatartunnan nyt yli 8 633 000 ihmistä ja koronaan liittyviä kuolemia on ilmoitettu virallisesti yli 242 000. Todellinen luku on kuitenkin arvioitu huomattavasti suuremmaksi.

Maan viranomaiset totesivat maanantaina, että lääkärit ovat epätavallisen kovassa paineessa nopeasti nousevan koronapotilasmäärän vuoksi.