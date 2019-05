Venäjällä ihmetellään Suhoiksi maalattua USA:n Hornet-hävittäjää

Yhdysvaltojen ilmavoimat harjoittelee Venäjän väreihin maalattuja koneita vastaan.

Venäjän ilmavoimien väritykseen maalatun Yhdysvaltain laivaston Hornet-hävittäjän kuvat herättävät huomiota Venäjällä (kuva alla).

Asiasta tässä kertovan The Aviationistin mukaan kone on maalattu häiveteknologiaa hyödyntävän Su-57-hävittäjän tyyliin. Su-57 on vasta tulossa pikku hiljaa Venäjän käyttöön. Värityksen lisäksi jopa koneen numerointi jäljittelee venäläisesikuvaa.

Venäläisuutisissa ja sosiaalisessa mediassa koneen on The Aviationistin mukaan kerrottu kuuluvan Nellisin lentotukikohdan 64. aggressoriyksikköön. Todellisuudessa kyse on kuitenkin laivaston Virginiaan sijoitetun VFC-12-yksikön koneesta. VFC-12 toimii harjoitusvastustajana Yhdysvaltain itärannikon lentueille. Yksikön koneet on perinteisesti maalattu juurikin Venäjän väreihin.

Kyseessä on jo toinen Su-57:n ”pikselöityä” naamioväriä jäljittelevistä amerikkalaisista aggressorikoneista. Verkkouutiset kertoi tässä jutussa Nellisin tulevasta Su-57:n väreihin maalatuista F-16-hävittäjistä.

Yhdysvaltojen ilmavoimien aggressoriyksiköt vievät mahdollisten vastustajien simuloinnin todella pitkälle. Verkkouutiset kertoi tässä jutussa Suomen ilmavoimien Hornetien vastustajina Alaskan Red Flag -harjoituksessa toimineesta 18. aggressoriyksiköstä. Yksikkö on erikoistunut simuloimaan venäläistä ja kiinalaista kalustoa ja muun muassa Venäjän ilmavoimien taistelutapaa. Yksikkö on tiiviissä yhteydessä tiedustelupalveluihin ja sen toiminnassa hyödynnetään korkeimman mahdollisen tason tiedustelutietoja mahdollisten vastustajien kalustosta ja toimintatavoista.

U.S. Navy First with Pixelated Aggressor Scheme On VFC-12 Hornet, And the Russians Are Loving It! https://t.co/GENjCgkaDt pic.twitter.com/ssP6scsOcy — The Aviationist (@TheAviationist) May 18, 2019