Venäjällä enemmän poliittisia vankeja kuin Neuvostoliitossa 1976

Brittitutkijan mukaan vankien määrä kasvaa jatkuvasti.

Oxfordin St. Antony’s -yliopiston Ellen Leafstedtin mukaan Venäjän poliittiset vangit voidaan jakaa useampaan ryhmään.

Aktivistijohtaja Vladimir Kara-Murza totesi jo kaksi vuotta sitten, että Vladimir Putinin Venäjällä on nyt enemmän poliittisista syistä vangittuja kuin mitä heitä oli 1970-luvun lopulla, jolloin Andrei Saharov sai maailman huomion asialle.

Leafstedtin mukaan ensimmäiseen ryhmään kuuluvat ne, jotka on vangittu poliittisten näkemystensä julkisen osoittamisen takia. Toinen ryhmä on suurempi: heitä ovat vähemmistöt, joilta on viety oikeudet esimerkiksi harjoittaa uskontoaan.

Window on Eurasian mukaan Jehovan todistajien lukumäärä vankiloissa kasvaa koko ajan sen jälkeen, kun korkein oikeus Venäjällä julisti heidät äärijärjestöksi.

Kolmannessa vankiryhmässä ovat ääritoiminnasta ja terrorismista syytetyt. Neljäs ryhmä ovat poliittiset aktivistit, jotka Kreml katsoo itselleen epämukaviksi – kuten Aleksei Navalnyi.

Tutkija huomauttaa, että Venäjän erottaa Neuvostoliitosta myös se, että nyt viranomaiset pitävät velvollisuutenaan poliittisten vankien maineen mustaamista ennen oikeudenkäyntiä.