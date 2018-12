Venäjällä elokuva lapsista Suomen keskitysleireillä – katso trailerit

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vesuri kertoo venäläisnäkökulmasta jatkosodan suomalaismiehityksestä Karjalassa.

Pietarilaisen ATK-Studio -filmiyhtiön täyspitkän elokuvan nimi on Vesuri. Siinä sankarilliset venäläislapset joutuvat selviytymään suomalaisten leiriltä jatkosodan aikana.

Suomessa on jonkin verran kohuttu Vesurin sisällöstä ja tarkoituksesta. Elokuvan on arveltu tukevan nyky-Venäjällä uudelleen luotua narratiivia Suomesta fasistisena russofobisena valtiona.

Vesuri on sotadraama, jonka pääosissa ovat pojat Petka ja Serjoga ja tyttö Zenja. Tuotantoyhtiön mukaan he haluavat paljastaa ”suuren isänmaallisen sodan historian vähän tunnetun sivun – Neuvostoliiton Karjalan miehityksen vaikeat päivät”.

Filmin sanotaan perustuvan todellisiin tapahtumiin. Tarinan kerrotaan perustuvan suomalaisten pitämien leirien vankien muisteluihin.

Elokuva on saanut tukea Venäjän kulttuuriministeriöltä. Kuvaukset on tehty Petroskoin lähellä Prääsässä ja Kontupohjassa. Ensi-illan on määrä olla toukokuussa.

Onnelliset ja hyvinvoivat venäläislapset päätyvät elokuvassa suomalaisten leirille ymmärtäen, että ”heidän lapsuutensa on ohi ja nyt kaikella on uusi merkitys. Heidän on selviydyttävä isänmaan, sukulaisten ja läheisten suojelemiseksi”.

Mainostekstin mukaan myös vihollisen piikkilangan takana voi taistella huolimatta nälästä, sairaudesta ja pelosta.

Petkan ja ystävien kerrotaan pelastavan puna-armeijan kapteenin, kokevan kauheita tapahtumia sekä vastustavan julmaa leirin johtajaa majuri Wirtasta ja paikallista huligaania Vaska Solovjaa, joka on siirtynyt suomalaisten palvelukseen.

Elokuvan trailereista ei ilmene, millaisina suomalaiset tulijat esitetään – lukuun ottamatta lasta lyövää hahmoa, joka lienee majuri Wirtanen. Heikkolaatuisten still-kuvien perusteella suomalaisten pystyttämät leirit esitetään erittäin ikävinä, saksalaismallisina paikkoina.

