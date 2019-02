Venäjä yrittää hävittää myrkkyepäiltyjen menneisyyden

Itsenäinen Bellingcat-tutkijaryhmä kertoo seuranneensa tapahtuuko venäläisissä tietokannoissa muutoksia liittyen Salisburyn myrkkyiskun epäiltyjen paljastuneisiin todellisiin identiteetteihin. Tutkijat paljastavat Twitterissä Venäjän viranomaisten yrittäneen ”pyyhkiä kaikki jäljet heistä viimeisten muutaman kuukauden aikana”. Bellingcat lupaa lisää paljastuksia asiasta vielä ensi viikolla.

Verkkouutiset kertoi viime viikolla Bellingcatin tutkimusten vahvistaneen jo aiemmin julkisuudessa olleet tiedot myrkkyiskun kolmannesta epäillystä. Verkkouutiset kertoi jo viime syksynä brittiläisiin ja venäläisiin medioihin viitaten, että iskuun uskotaan liittyneen kahden epäillyn päätekijän lisäksi myös kolmas Venäjän sotilastiedustelu GRU:n upseeri, joka liikkui Sergei Fedotovin peitehenkilöllisyydellä.

”Fedotov” on nyt julki tulleiden tietojen mukaan todellisuudessa 45-vuotias GRU:n upseeri Denis Vjatsheslavovitsh Sergejev. Hänet on kytketty Salisburyn iskun lisäksi bulgarialaisen liikemiehen Emilian Gebrevin myrkytykseen keväällä 2015. Muun muassa Sky News on kertonut vahvistaneensa itsenäisesti Bellingcatin tiedot.

Entinen venäläinen kaksoisagentti Sergei Skripal ja hänen Julia-tyttärensä yritettiin myrkyttää venäläisellä Novitshok-hermomyrkyllä Britannian Salisburyssä viime vuoden maaliskuussa.

Kaksi aiemmin paljastettua epäiltyä liikkuivat Ruslan Boshirovin ja Aleksander Petrovin henkilöllisyyksillä. Heidät on tunnistettu Venäjän GRU:n palkituiksi upseereiksi. Boshirov on todellisuudessa eversti Anatoli Tshepiga ja Petrov sotilaslääkäri Aleksander Mishkin. GRU-miesten ja myrkkyiskun taustoista kerrotaan kattavasti alta löytyvissä jutuissa.

We've been monitoring a number of open Russian databases for changes related to the birth identities of the three Skripal suspects — Chepiga, Mishkin, and Sergeev. Russian authorities have tried to erase all of their tracks in the last few months. More on this next week!

— Bellingcat (@bellingcat) February 14, 2019