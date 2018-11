Venäjä ylpeilee agenteillaan, Viro paljastanut jo 17

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Muut maat ottavat mallia Viron tiedustelupalvelusta.

Viro näyttää liittolaisilleen mallia taistelussa venäläisiä agentteja vastaan, kirjoittaa Washington Post.

Viron tiedustelu on paljastanut ja pidättänyt vuodesta 2008 lähtien seitsemäntoista Venäjälle työskennellyttä vakoojaa. Kiinnijääneiden agenttien nimet on myös tuotu julkisuuteen. Useimmissa tapauksissa tiedotusvälineille on jaettu videomateriaalia tutkimuksista tai pidätyshetkestä.

– Viron lähestymistapa on se, että ’katso, me saimme sinut kiinni, nimeämme sinut sekä häpäisemme ja karkotamme sinut’, Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves kuvailee lehdelle.

Hänen mukaansa monessa muussa maassa vakoojajahti ei ole ollut Viron tavoin julkista, koska valtiot ovat halunneet välttää diplomaattiset kolhut Venäjän kanssa. Ilveksen mukaan asioiden ”maton alle lakaiseminen” on lisännyt Venäjän tiedustelun aggressiivisuutta.

Washington Postin mukaan muualla seurataankin nykyisin tarkasti, miten pieni Viro pystyy panemaan hanttiin Venäjän agenteille. Mallia on otettu myös Viron toimintatavasta julkaista kiinni jääneiden nimet.

Käännekohtana pidetään sitä, kun entinen venäläisagentti Sergei Skripal ja hänen Julia-tyttärensä yritettiin murhata hermomyrkyllä Salisburyn kaupungissa Britanniassa. Teosta epäiltyjen Venäjän sotilastiedustelu GRU:n agenttien henkilöllisyydet paljastettiin julkisuuteen.

Venäjällä on perinteisesti oltu ylpeitä maan tiedustelupalveluista. Agenttien paljastuminen ja esimerkiksi Salisburyn operaatiossa ilmennyt kömpelö toiminta ovat kuitenkin asettaneet Venäjän tiedustelun sekä Vladimir Putinin kiusalliseen valoon.

Myös Verkkouutiset kertoi hiljattain, että venäläisten luottamus maansa tiedustelupalveluihin on ollut viime aikoina koetuksella.