”Venäjä yllätettiin” – Hyökkääjä iskee nyt siviileitä vastaan kuin Syyriassa

Venäjän joukot ovat jatkaneet yrityksiään saartaa Ukrainan pääkaupunki Kiovaa. Muualla Venäjän joukot vaikuttavat välttävän kaupunkeja ja pyrkivän kiertämään niitä. Etelässä tilanne on pysynyt lauantain jälkeen pitkälti entisellään.

Britannian sotilastiedustelun sunnuntaina aamulla julkaiseman tilannearvion mukaan Ukrainan voimakas vastarinta on yhä yllättänyt hyökkääjän. Venäjän huollon kerrotaan yhä takkuavan ja sen joukkojen taistelumotivaation olevan matala.

Venäjä on reagoinut Ukrainan vastarintaan ja odotettua hitaampaan etenemiseen kohdistamalla sotatoimia yhä vahvemmin siviiliväestöön. Tällaisia iskuja on ollut muun muassa Harkovassa, Tshernihivissä ja Mariupolissa.

– Tämä edustanee pyrkimystä murtaa ukrainalaisten taistelutahto. Venäjä on soveltanut vastaavaa taktiikkaa aiemmin Tshetsheniassa vuonna 1999 ja Syyriassa 2016, käyttäen sekä maasta että ilmasta ammuttavia aseita, Britannian puolustusministeriö kertoo Twitterissä julkaistussa arviossa.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltolan mukaan Venäjä on ajautumassa tilanteeseen, jossa sen on joko ”rajusti eskaloitava tai sitten etsittävä laihaa kasvot säilyttävää lohtua”.

– Se voi tuhota Ukrainan ja maan kansalaisia, mutta se ei voi epäonnistumistaan saada unholaan, Aaltola arvioi lauantaina.

Ukrainan ulkoministeriön mukaan Mariupolin, Volnovakhan ja muutaman muun ukrainalaiskaupungin evakuointia varten sovittu tulitauko ei ole pitänyt ja asuinalueiden tykistökeskitykset ovat jatkuneet ankarina. Venäjän kanssa sovitut evakuointikäytävät ovat myös joutuneet hyökkääjän tulituksen ja tykistötulen kohteeksi.

Ukrainan joukot ovat pyrkineet katkaisemaan hyökkääjän huoltokuljetuksia ja tätä kautta hankaloittamaan venäläisjoukkojen etenemistä.

– Venäjän huoltoon isketään yhä, mikä hidastaa sen maajoukkojen etenemistä. On realistinen mahdollisuus, että Venäjä yrittää nyt naamioida polttoainerekkojaan tavallisiksi kuorma-autoiksi minimoidakseen tappiot, Britannian sotilastiedustelu kertoo.

Venäjän miehittämillä alueilla on nähty myös protesteja valloittajia vastaan.

Sosiaalisessa mediassa kiertää lisäksi lukuisia videoita siitä, miten ukrainalaissotilaat, siviilit tai maanviljelijät ovat onnistuneet kaappaamaan isoja määriä ilmeisesti hylättyä venäläiskalustoa kuten aseita tai panssarivaunuja. Vahvan vastarinnan ja venäläisjoukkojen epäonnistumisten myötä Ukraina on onnistunut siirtymään muutamilla alueilla myös vastahyökkäykseen.

