Venäjä vihjaa ohjuksista: Euroopassa voi tapahtua terrori-iskuja

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova vaatii EU:n ja Naton jäsenmaita lopettamaan asetoimitukset Ukrainaan.

– Kehotamme EU:n ja Naton jäsenmaita pysäyttämään uusimpien asejärjestelmien ajattelemattoman tulvan Kiovan toimimattomalle hallinnolle, jotta vältämme valtavat riskit kansainväliselle siviili-ilmailulle ja muulle liikenteelle Euroopassa ja sen ulkopuolella, hän sanoo Venäjän ulkoministeriön julkaisemassa twiitissä.

Hän viittaa esimerkiksi länsimaiden Ukrainaan toimittamiin Javelin-panssarintorjuntaohjuksiin ja Stinger-ilmatorjuntaohjuksiin.

Twiittissä on linkki Venäjän ulkoministeriön lausuntoon, jossa varoitetaan mahdollisista terrori-iskuista.

– On vain ajan kysymys, milloin nämä aseet päätyvät harmaille markkinoille tai terroristien käsiin, lausunnossa todetaan.

Ajatushautomo Foundation for Strategic Researchin apulaisjohtaja Bruno Tertrais kommentoi Twitterissä Zaharovin lausuntoa.

– Terroriuhka on terroriuhka, vaikka se olisi vaaleahiuksinen ja sinisilmäinen, hän viittaa ulkoministeriön tiedottajaan.

A terrorist threat is a terrorist threat even when it’s blonde with blue eyes. pic.twitter.com/swde46CUrM

— Bruno Tertrais (@BrunoTertrais) March 10, 2022