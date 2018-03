Venäjä vastasi Britannialle, vaatii näytteitä myrkystä

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov vaatii näytteitä Britanniassa käytetystä myrkystä.

– Heti kun Britannian johdon ruokkimat huhut siitä, että Skripalin myrkytykseen liittyi Venäjällä valmistettu aine, alkoivat levitä, pyysimme saada tätä ainetta, että asiantuntijamme voisivat analysoida sen kemialliset aseet kieltävän kansainvälisen sopimuksen mukaisesti, Sergei Lavrov totesi tiedotustilaisuudessa Venäjän valtion media Sputnikin mukaan.

Britannian mukaan Venäjä on erittäin todennäköisesti vastuussa entisen venäläisen kaksoisagentin Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä Julia Skripalin murhayrityksestä. Skripalit myrkytettiin Britannian Salisburyssä viime viikolla. Iskussa käytettiin harvinaista venäläistä sotilastason Novichok-hermomyrkkyä.

Britannian pääministeri Theresa May ilmoitti maanantaina, että Venäjällä on tiistai aikaa selvittää, miten on mahdollista, että myrkkyä päätyi Britanniaan.

Lue myös:

”Vladimir Putin on syyllinen” – Hän paljasti Venäjän Novichok-myrkyn