Venäjä varoittaa Ukrainan aseellisesta provokaatiosta

Venäjän ulkoministerin mukaan Ukraina suunnittelee aseellisia toimia miehitetyn Krimin rajalla.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin mukaan Ukraina ”jatkaa provokaatioita Venäjän rajalla”. Lavrovin mukaan Ukrainan hallinto aikoo ryhtyä aseellisiin toimiin vielä tämän kuun aikana.

– Lisätiedot, joita meillä on, ja joihin me tapaamme luottaa, osoittavat että (Ukrainan presidentti Petro) Poroshenko suunnittelee joulukuun lopulla aseellista provokaatiota Venäjän rajalla, Krimin rajalla, Lavrov totesi Komsomolskaja Pravdan radiohaastattelussa Venäjän valtion omistaman Sputnikin mukaan.

Venäjä miehitti Krimin niemimaan Ukrainalta vuonna 2014 ja katsoo sen kuuluvan alueeseensa.

Sergei Lavrov vannotti, ettei Venäjä aio ryhtyä sotaan Ukrainaa vastaan. Tästä huolimatta ulkoministeri linjasi, että Venäjän vastaus tulee olemaan kova, jos Ukrainan väitetyt suunnitelmat toteutuvat.

Venäjän mediassa on toisteltu viime aikoina väitteitä Ukrainan kaavailemista toimista Venäjää vastaan. Esimerkiksi toinen Venäjän valtiollinen media RT totesi suoraan Ukrainan suunnittelevan ”suurhyökkäystä” Venäjän tukemien separatistien hallitsemalle alueelle maan itäosiin.

Ukraina on varoittanut toistuvasti Venäjän vahvistaneen uhkaavasti joukkojaan maiden välisellä rajalla sen jälkeen, kun Venäjän sotalaivat iskivät Ukrainan laivaston alusten kimppuun Asovanmerellä. Venäjä on väittänyt välikohtausta Ukrainan järjestämäksi provokaatioksi.

Hiljattain julki tulleiden satelliittikuvien perusteella Venäjä on tuonut satoja panssarivaunuja ja muuta kalustoa Ukrainan rajan lähellä sijaitsevaan tukikohtaan. Venäjän on myös kerrottu siirtäneen ballitisia Iskander-ohjuksia lähelle maiden välistä rajaa.

Ukrainan asevoimien komentaja Viktor Muženkon mukaan uudet satelliittikuvat osoittavat sen, että Venäjä muodostaa maalle suurimman sotilaallisen uhan sitten vuoden 2014 Krimin niemimaan valtauksen.

Myös Ukrainan presidentti Petro Poroshenko on sanonut, että maat ovat vaarassa ajautua täysimittaiseen sotaan.

Amerikkalaisen Institute for the Study of War-ajatushautomon (ISW) analyysin mukaan Venäjä valmistautuu parhaillaan avoimeen aseelliseen konfliktiin Ukrainan kanssa. ISW kokosi tuoreeseen raporttiinsa joukon merkkejä Venäjän valmisteluista.

ISW:n tutkijoiden mukaan Venäjällä luodaan jo kertomusta, jolla hyökkäystä Ukrainaa vastaan voidaan perustella kansalle.