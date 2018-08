Venäjä varoittaa: Georgian Nato-jäsenyydellä olisi ”hirvittäviä” seurauksia

Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev varoittaa sotilasliitto Natoa tarjoamasta Georgialle jäsenyyttään, kertoo Radio Free Europe. Medvedevin mukaan Georgian Nato-jäsenyys voisi johtaa uuteen ”hirvittävään” konfliktiin.

Pääministeri sanoi maanantaina radiokanavan haastattelussa, että Naton tarjous Georgialle on ”täysin vastuuton” sekä ”uhka rauhalle”.

Heinäkuussa Naton pääjohtaja Jens Stoltenberg osoitti tukensa Georgian Nato-jäsenyydelle. Stoltenberg ei kuitenkaan asettanut jäsenyydelle tiettyä ajankohtaa.

Georgian ja Venäjän välisestä sodasta on kymmenen vuotta. Euroopan unioni julkisti tiistaina kannanottonsa Georgian suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden puolesta.

– Valitettavasti Venäjän armeijan läsnäolo Abhasiassa ja Etelä-Ossetiassa jatkuu. Läsnäolo rikkoo kansainvälistä lakia ja 12. elokuuta 2008 solmittua (aselepo)sopimusta, johon Venäjä on sitoutunut.

– Euroopan unioni vakuuttaa olevansa sitoutunut Georgian vakauttamiseen ja konfliktin ratkaisemiseen, kannanotossa sanotaan.

Today on 10th anniversary of the war between Georgia and Russia, EU is unwavering in our support for Georgia's sovereignty and territorial integrity and for a peaceful resolution of the conflicts.

— Donald Tusk (@eucopresident) August 7, 2018