Venäjä valmistautuu lännen pakotteisiin

Viime viikolla Venäjän ensimmäinen varapääministeri Andrei Belousov piti sarjan kokouksia, joissa käsiteltiin tiettyjen talouden sektoreiden valmiutta mahdollisiin Venäjän vastaisiin sanktioihin, kertoo uutissivusto The Bell.

Länsimaat ovat uhanneet uusilla ja aiempaa laajemmilla pakotteilla, jos Venäjä päätyy käyttämään sotilasvoimaa Ukrainaa vastaan.

The Bellin mukaan Venäjän hallitus on tehnyt stressitestejä venäläisille yhtiöille ja tärkeille pankeille arvioidakseen mahdollisesti edessä olevia pakotteita.

Stressitestien avulla on arvioitu, millaisia vaikutuksia SWIFT-maksujärjestelmästä eristämisellä sekä länsimaisten ohjelmistojen, laitteiden, palvelimien, sirujen ja muiden korkean teknologian laitteiden toimituskiellolla olisi.

Länsimaat voisivat rankaista Venäjää rahoitusjärjestelmän kautta. Suurimpien venäläisten rahoituslaitosten vieminen mustalle listalle estäisi näitä pankkeja tekemästä transaktioita muiden kansainvälisten pankkien kanssa.

Venäjä voitaisiin myös sulkea pois maksujen välitysjärjestelmästä SWIFTistä. Se iskisi kaikkeen kauppaan, mitä Euroopan maat ja muut länsimaat käyvät Venäjän kanssa.

Pakotteita voidaan kohdistaa myös Venäjän maakaasun ja öljyn vientiin, ja niitä on suunniteltu asetettavan lisäksi presidentti Vladimir Putinin sisäpiiriin kuuluville henkilöille ja venäläisille oligarkeille.

