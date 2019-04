Venäjä vakoilee kuin kylmässä sodassa: Agenteilla jopa lupa tappaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruotsissa toimii kymmeniä venäläisiä tiedustelu-upseereja peitetehtävien turvin.

Kun kylmä sota päättyi ja Neuvostoliitto romahti, Venäjän ulkomaille suuntautunut tiedustelutoiminta supistui merkittävästi. Taustalla vaikuttivat kansainvälisen politiikan suojasää, mutta myös maan talouden surkea tila. Nyt Venäjän vakoilu on kuitenkin palannut vähintään kylmän sodan aikaisiin mittoihin.

Ruotsalainen tiedusteluasiantuntija Joakim von Braun sanoo käänteen tapahtuneen pian KGB-taustaisen Vladimir Putinin valtaannousun jälkeen. Jo maaliskuussa 2003 hän päätti turvallisuuselinten keskittämisestä tavalla, joka tosiasiallisesti muistutti pahamaineisen KGB:n palauttamista. Samassa yhteydessä myös turvallisuuspalvelu sai valtuudet vakoilla ulkomailla.

– Niinpä Venäjän suurlähetystöissä ympäri maailmaa toimii nyt niin ulkomaantiedustelu SVR:n, sotilastiedustelu GRU:n kuin FSB:nkin edustajia, von Braun toteaa ruotsalaislehti Svenska Dagbladetissa.

Kaikilla kolmella tiedustelupalvelulla on aiemmin Ruotsin sotilastiedustelun ja turvallisuuspoliisin neuvonantajana toimineen von Braunin mukaan Kremlin lupa teloittaa terroristeja ja ekstremistejä asemamaissaan.

– Kukaan ei tiedä, miten esimerkiksi ekstremisti määritellään. On olemassa korkea riski, että loikanneiden FSB-upseerien ja entisten GRU-upseerien katsotaan kuuluvan tähän ryhmään ja että he ovat siten legitiimejä maalitauluja, hän huomauttaa.

Lähetystössä kymmeniä tiedustelu-upseereja

Venäjän tiedustelupalvelut toimivat von Braunin mukaan ulkomailla tavalla, joka on monessa suhteessa kuin kylmän sodan aikaisen vakoilun ja vaikuttamistoiminnan päivitetty kopio. Myös eroja aikaisempaan on kuitenkin havaittavissa.

– Venäläinen tiedustelutoiminta perustuu suurelta osin yhä vakoiluun, jossa käytetään ihmisiä (vakoojina, agentteina, tukiagentteina, vaikuttaja-agentteina ja muissa tehtävissä). Silti kyse on tietenkin uteliaista ja aloitekykyisistä organisaatioista, jotka tarttuvat uusiin mahdollisuuksiin, uusiin työmenetelmiin ja uusiin aihealueisiin, hän sanoo.

– Ruotsissa Moskova toteuttaa erittäin aktiivista toimintaa. Aivan kuten 1980-luvulla, nytkin noin kolmannes suurlähetystön ja muiden venäläisten instituutioiden virallisesta henkilökunnasta on ammattimaisia tiedustelu-upseereita, hän toteaa.

Näistä yhteensä noin 30 tiedustelu-upseerista valtaosa toimii von Braunin mukaan SVR:n palveluksessa. Toiseksi suurin ryhmä ovat GRU:n upseerit, jotka keskittyvät lähinnä sotilaskohteiden ja teknistieteellisten toimijoiden vakoilemiseen. FSB:n upseereita on Ruotsissa hänen mukaansa vain yksi.

Venäjä valmistelee sabotaasia ja sotaa

Merkittävänä muutoksena aiempaan von Braun pitää sitä, että venäläisvakoojat matkustavat yhä useammin Ruotsiin vain lyhyeksi ajaksi sen sijaan, että heillä olisi pysyvä asemapaikka maassa. Tämä on luonnollisesti omiaan vaikeuttamaan Ruotsin omien vastatiedusteluviranomaisten toimintaa.

– Menetelmä on yleensä se, että yhdestä kahteen henkilöä tai ryhmä tiedustelu-upseereja matkustaa Moskovasta ensin johonkin toiseen maahan. Siellä he vaihtavat henkilöllisyyttä, toisinaan kansallisuuttakin, ennen kuin jatkavat Ruotsiin. Täällä he toteuttavat ennalta suunnitellut tehtävänsä ja poistuvat sitten maasta mahdollisimman pikaisesti, von Braun kuvailee.

– Sekä SVR että GRU välttävät palaamasta samaa reittiä, jotta tieto poistumisesta ei mahdollistaisi heidän varjostamistaan kotimatkalla. Samasta syystä matkustusasiakirjoja vaihdetaan usein, mikä vaikeuttaa heidän jäljittämistään lentoyhtiöiden ja matkatoimistojen tietojärjestelmistä, hän sanoo.

Varsinaisen tiedustelutoiminnan ohella varsinkin GRU:n, mutta jossain määrin myös SVR:n, tiedustelu-upseerit toteuttavat von Braunin mukaan sabotaasivalmisteluja kohdemaassaan.

– Ruotsin turvallisuuspoliisi on aiemmin ilmaissut Venäjän toiminnan olevan osa valmistautumista sotaan. Jos Venäjä vastoin arvioita hyökkäisi Ruotsiin, moni lähetystössä työskentelevistä tiedustelu-upseereista haihtuisi työpaikalta väärennetyt henkilöllisyyspaperit kourassaan ja ottaisi uuden aktiivisen hahmon ruotsalaisessa yhteiskunnassa, hän toteaa.

– Jonnekin toisaalle ilmestyisi venäläisiä erikoisjoukkosotilaita – kohteisiin, jotka Venäjä on jo rauhan aikana valmistellut.