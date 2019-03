Venäjä väittää hävittäjien pakottaneen USA:n pommikoneen pois Itämerellä

Venäjän puolustusministeriö julkaisi tänään torstaina videon amerikkalaisesta B-52-pommikoneesta Itämerellä. Venäjän valtion omistama media Sputnik on jakanut Twitterissä (alla) uutisen tapauksesta ja toteaa ”venäläisten hävittäjäkoneiden pakottaneen USA:n pommikoneet nopeasti muuttamaan kurssia”. Venäläisuutisessa puhutaan ”pommikoneiden ryhmästä”.

Venäjän puolustusministeriö kuvaa tapahtumia säyseämmin. Ministeriö kertoo Facebookissa yhden pommikoneen saattolennosta Itämeren kansainvälisessä ilmatilassa. Venäläisten mukaan kone havaittiin hyvissä ajoin ja kaksi Su-27-hävittäjää lensi tunnistamaan koneen. Hävittäjät palasivat kotiin, kun pommittaja kääntyi pois.

Venäjä tiedotti viime viikolla samantapaisesta tilanteesta. Tuolloin B-52-koneen kerrotaan lähestyneen Itämerellä Venäjän raskaasti varustamaa Kaliningradin aluetta. Venäläisuutisten mukaan kone kääntyi kuitenkin pois, heti kun se otettiin Venäjän ilmapuolustuksen seurantaan.

Russian media says US B-52 was intercepted off Kaliningrad and flew to within “191 kilometers” of St Petersburg https://t.co/ZABHvXqVMA No independent confirmation yet, but for that to be true, bomber would have to pass over eastern part of Estonia or Gulf of Finland.

— Hans Kristensen (@nukestrat) March 21, 2019