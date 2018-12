Venäjä väittää BBC:tä puolueelliseksi, aloittaa tarkastuksen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tarkastus on vastine Ison-Britannian mediaviranomaisen toimiin, jotka kohdistuvat venäläiseen uutiskanavaan.

Venäjä aloittaa BBC:n uutistuotannon tarkastukset, kertoo Kremlin tiedottaja Dimitri Peskov. Peskovin mukaan BBC:n uutisointi Venäjällä on ”herättänyt monia kysymyksiä”.

Venäjä vastaa tarkastuksilla Ison-Britannian mediaviranomaisen Ofcomin päätökseen, jonka mukaan venäläinen RT rikkoi puolueettomuussäädöksiä useita kertoja kuluvan vuoden keväällä. Asiasta kertoo Sky News.

Ofcom arvosteli erityisesti RT:n raportointia entisen kaksoisagentin Sergei Skripalin ja hänen Julia-tyttärensä myrkytystapauksesta. Myrkytyksestä epäillyt venäläismiehet on tunnistettu Venäjän tiedustelupalvelu GRU:n upseereiksi. Lisäksi Ofcom katsoi RT:n uutisoineen puolueellisesti Ukrainan ja Syyrian konflikteista.

Syyrian sota on myös venäläisen vastakritiikin kärjessä. Peskovin mukaan kysymyksiä on herännyt BBC:n kohdalla erityisesti Syyria-uutisoinnista. Venäjä tukee Syyrian sodassa sotarikoksista epäillyn presidentti Bashar al-Assadin hallintoa. Venäjän ulkoministeriön tiedottajan Maria Zakharovan mukaan tutkinta BBC:n uutisoinnista olisi pitänyt tehdä jo aiemmin.

RT, entiseltä nimeltään Russia Today, on englannin-, saksan-, espanjan- ja arabiankielisiä uutisia välittävä tv-kanava. RT saa suoraa rahoitusta Venäjän valtiolta ja sen lähetykset on suunnattu erityisesti maan ulkopuolelle. RT:n on usein syytetty olevan Venäjän hallinnon äänitorvi ja propagandaväline.