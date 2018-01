Venäjä toi Krimille huippumodernin ilmatorjunnan

Venäjää vastaan suunnatut talouspakotteet eivät ole vähentäneet presidentti Vladimir Putinin halua pitää kiinni vallatusta Krimin niemimaasta.

Euronewsin mukaan Venäjä on viime aikoina vahvistanut niemimaan puolustusta uudella sotilaskalustolla.

Krimille on sijoitettu muun muassa huippumoderneja S-400-ilmatorjuntajärjestelmiä. Järjestelmän tutkat pystyvät havaitsemaan kohteita 600 kilometrin säteellä.

Venäjän armeijan mukaan S-400 on toimintavalmis viiden minuutin varoitusajalla.

– Alueellemme kohdistuu yhä uusia uhkia. Lennokeilla hyökättiin äskettäin lentotukikohtaa vastaan Syyriassa. S-400-ohjukset kattavat koko Krimin ilmatilan, joten pystymme torjumaan kaikki ilmasta tulevat uhkat, Sevastopolin aluehallinnon edustaja Dmitry Belik kommentoi.

Sotilaskaluston siirtäminen Krimin niemimaalle voi kiristää alueen jännitteitä.

Yhdysvallat ilmoitti joulukuussa lähettävänsä Ukrainalle Javelin-panssarintorjuntaohjuksia ja muuta puolustuksellista sotilasmateriaalia.

A second S-400 battalion has gone online in #Crimea. pic.twitter.com/ERxGCLErKw

— Intel Crab (@IntelCrab) January 15, 2018