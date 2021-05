Venäjä ujuttautuu EU:hun äärioikeiston avulla, mukana tuttu suomalainen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Joukko ranskalaisia meppejä tekee yhteistyötä Moskovan kanssa.

Venäjä järjesti viime kesänä Krimin niemimaalle suuntautuneen vaalitarkkailumatkan, johon osallistui joukko eurooppalaisia poliitikkoja ja muita vaikuttajia. Matkan virallinen tarkoitus oli tarkkailla, miten Krimillä äänestetään Venäjän perustuslain muutoksesta, joka takaa presidentti Vladimir Putinille mahdollisuuden jatkaa presidenttinä vuoteen 2036 saakka.

Matkasta kertoo EU Observer -lehti. Lehti laittaa ”vaalitarkkailun” lainausmerkkeihin, koska sen mukaan matkan todellinen tarkoitus oli parantaa Venäjän ja EU:n äärioikeiston välisiä suhteita. Venäjä ei päästänyt maahan ETYJ-järjestön virallisia tarkkailijoita.

Eurooppalaispoliitkkot lensivät ensin Moskovaan, jossa koneeseen nousi joukko seuralaisia, etupäässä 20–30-vuotiaita naisia. Osa heistä oli työskennellyt propagandakanava RT:n palveluksessa, osa Venäjän ulkoministeriössä. Jatkolento suuntautui Simferopoliin, joka on Krimin pääkaupunki. Venäjä valloitti Krimin Ukrainalta vuonna 2014.

Delegaation suurin ryhmä koostui ranskalaisista EU-parlamentaarikoista: Virginie Joron, Hervé Juvin, Jean-Lin Lacapelle, Philippe Olivier ja Thierry Mariani edustavat kaikki Ranskan äärioikeistoon kuuluvaa National Rally -puoluetta (entinen National Front). Puolueen puheenjohtajana toimii entinen EU-parlamentaarikko Marine le Pen. Venäjä on rahoittanut puolueen toimintaa.

Mariani toimi ranskalaisdelegaation puheenjohtajana. Hän on aiemmin edustanut Ranskan keskustaoikeistoa ja toiminut maansa liikenneministerinä. Hän liittyi National Rallyyn vuonna 2019. Hän on useita kertoja matkustanut laittomasti valloitetun Krimin alueelle.

National Rally kuuluu EU-parlamentin Identiteetti ja demokratia -ryhmään. Suomesta samaan ryhmään kuuluu perussuomalaiset.

EU Observer on saanut haltuunsa Krimin vaalitarkkailumatkan vieraslistan. Sen mukaan matkalle osallistui myös suomalainen aktivisti Johan Bäckman. Lehti kuvailee Bäckmania näin:

”Bäckman on julistettu ei-toivotuksi henkilöksi Virossa ja Moldovassa hänen Kremliä tukevan toimintansa vuoksi, ja vuonna 2018 hän sai 12 kuukauden ehdollisen vankeustuomion suomalaisen toimittaja Jessikka Aron kunnianloukkauksesta ja tämän ahdistelusta (stalking). Aro tutki venäläistä trollitehdasta.”

Vieraslistalle kuuluivat myös seuraavat henkilöt: Entinen ruotsalaiskansanedustaja Erik Almqvist, joka on aiemmin edustanut ruotsidemokraatteja ja johtaa nykyään vaihtoehtomediaa; montenegrolainen Naton vastustaja Igor Damjanović; saksalainen Volker Tschapke, joka edistää Venäjän etuja Afrikassa; bulgarialainen keskustavasemmistolaispoliitikko Lyubomira Gancheva; bulgarialainen virkamies Martin Raykov.

Matkalle osallistui myös Venäjän kansalainen Tamara Volokhova, joka on työskennellyt EU-parlamentissa vuodesta 2013 lähtien. Hän toimi aluksi EU-vastaisen EFDD-ryhmän avustajana. Ryhmää johti tuolloin brittiläinen Nigel Farage, jonka tavoitteena oli muun muassa irrottaa Britannia EU:sta.

Vuonna 2016 Volokhova alkoi avustaa ranskalaista Aymeric Chaupradea, joka kuului tuolloin le Penin äärioikeistoryhmään. Chauprade toimi vaalitarkkailijana Krimillä vuonna 2014, kun Venäjä valloitti alueen ja järjesti valloituksen jälkeen kansanäänestyksen Krimin liittämiseksi Venäjään. Chauprade on ollut järjestämässä venäläistä rahoitusta puolueelle. Chaupraden avustajana on toiminut myös Elizaveta Peskova, joka on Kremlin tiedottajan Dmitry Peskovin tytär.

Tällä hetkellä Volokhova työskentelee EU-parlamentissa Kansakuntien ja vapauden Eurooppa -ryhmän poliittisena neuvonantajana. Hän toimii ryhmän jäsenten yhteyshenkilönä Venäjälle ja järjestää näille viisumeita. Ryhmään ei kuulu suomalaisia.