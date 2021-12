Venäjä uhkaa vastata sotilaallisesti, jos Nato-esityksistä ei päästä sopuun

Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov kommentoi jyrkästi Venäjän ja Naton suhteita.

”Jos Nato ja Yhdysvallat eivät vastaa Venäjän vaatimukseen turvatakuista, seuraa siitä sotilaallinen vastaus ja uusi kierros vastakkainasettelua”, Rjabkov totesi Ria Novostin mukaan. Venäläismedia kertoi asiasta Telegram-kanavallaan. Asiasta uutisoi muun muassa Moscow Times.

Kommentit liittyvät Moskovan viime aikoina Natolle ja Yhdysvalloille esittämiin vaatimuksiin. Venäjä on vaatinut sitovaa sopimusta siitä, ettei Nato enää laajene itään. Lisäksi Kreml on esittänyt, ettei ”Venäjää uhkaavia” asejärjestelmiä kuten lyhyen tai keskimatkan ohjuksia tulisi sijoittaa sen rajojen läheisyyteen.

Rjabkov sanoi, että mikäli Naton ja Venäjän asia ei etene kohti ”poliittista ja diplomaattista ratkaisua”, johtaa se siihen, että vastaus on ”sotilaallinen ja sotilastekninen”.

Toistaiseksi on epäselvää, mitä Rjabkov tarkalleen tarkoitti uhkauksellaan tai Venäjän vastauksella. Ministerin mukaan Venäjä saattaisi esimerkiksi ottaa käyttöön vuonna 2019 umpeutuneessa INF-sopimuksessa kiellettyjä ohjuksia.

Venäjän valtion media Sputnikin mukaan Rjabkov väitti Nato-maiden suunnittelevan tällaisten asejärjestelmien tuomista Eurooppaan.

– Vakuutukset siitä, ettei Natolla ole mitään aikeita sijoittaa [Eurooppaan] tällaisia ydinaseita eivät vakuuta meitä yhtään mistään. Natoon ei ensinnäkään voi luottaa lainkaan liitoumana, Venäjän varaulkoministeri totesi.

– Eräs syy siihen, miksi Venäjä vaatii nyt kaikkein korkeimmalla tasolla juridisia turvallisuustakuita on se, että kaikki [aiemmat] vakuutukset ja jopa poliittiset sitoumukset on ”kumottu”, hän jatkoi.

Sergei Rjabkov syytti myös Yhdysvaltoja ”selittämättömästä fiksaatiosta” siihen, että Venäjän aikoisi hyökätä Ukrainaan.

– Asia ei ole näin, eikä voi olla näin. Se, mitä teemme omalla alueellamme ei yksinkertaisesti kuulu heille. Heillä ei ole moraalista eikä poliittista oikeutta ottaa tätä asiaa esille.

Russia will respond “militarily” to what it perceives as NATO’s encroachment on its western borders, a senior diplomat said Monday https://t.co/twazX3X2h1

In "is it war?" news: Rus deputy FM Ryabkov threatens "military" response if Nato doesn't give deliver security guarantees Russia demanded in ultimatum last week. Josep Borrell says EU is discussing with US/UK possible new sanctions on RF, but no decisions today.

Ryabkov's comments imply internally imposed time pressure. "This path must be traversed quickly. "Russia cannot sustain this deployment indefinitely, will likely result in a go or no-go decision in the coming months. https://t.co/FkXXIeJUZB

“Lack of progress towards a politico-diplomatic solution to this problem will lead to the fact that the answer will be military and military-technical” Ryabkov

Imagine this insane regime threatening military response. The price for a decades long appeasement policy

— Olga Lautman (@OlgaNYC1211) December 13, 2021