Venäjä uhkaa sulkea Twitterin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jos kiellettyä aineistoa ei poisteta, venäläisviranomaiset estävät pääsyn some-jätin sivuille.

Venäjä sulkee sosiaalisen median palvelu Twitterin, jos yhtiö ei poista kiellettyä aineistoa. Venäjä on antanut Twitterille 30 päivää aikaa muuttaa toimintaansa. Asiasta kertoo The Moscow Times.

Venäjän tiedotusvälineitä valvovan organisaation Roskomnadzorin apulaisjohtaja Vadim Subbotin julkaisi varoituksensa viikkoa sen jälkeen, kun Venäjä alkoi hidastaa Twitterin toimintaa maan tietoverkossa.

– Annamme Twitterille kuukauden aikaa poistaa sivuiltaan kielletyn aineiston. Jos Twitter ei noudata Roskomnadzorin ja Venäjän lainsäädännön vaatimuksia, harkitsemme, suljemmeko sen palvelut kokonaan Venäjällä, Subbotin sanoo.

Subbotinin mukaan kielletty aineisto sisältää yli 3 000 postausta itsemurhista, lapsipornosta ja huumeista. Postaukset ovat olleet näkyvillä vuodesta 2017 lähtien. Venäläisistä kolme prosenttia käyttää Twitteriä.

Kreml on ilmoittanut tukevansa Roskomnadzorin vaatimuksia, joiden mukaan Twitterin pitää noudattaa Venäjän lakeja. Venäjän presidentti Vladimir Putin on aiemmin ehdottanut, että some-jättejä voidaan sakottaa, jos ne syrjivät venäläisiä tiedotusvälineitä. Putin on syyttänyt some-yhtiöitä siitä, että ne kontrolloivat yhteiskuntaa ja estävät ihmisiä ilmaista vapaasti mielipiteensä.