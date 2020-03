Venäjä tyrmää sotaharjoituksen: ”Nato kerää joukkoja rajalle”

Kremlin mukaan Defender-Europe 20 -suurharjoitus ei muuta Venäjän ulkopolitiikan suuntaa.

Venäjä arvostelee puolustusliitto Naton tulevaa sotaharjoitusta lähellä Venäjän rajaa.

Huhti-toukokuussa järjestettävään Defender-Europe 20 -harjoitukseen on määrä osallistua yli 20 000 amerikkalaissotilasta ja huomattava määrä joukkoja muista Nato-jäsenmaista. Yksiköt harjoittelevat usean valtion alueella.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova huomautti, että kyse on suurimmasta harjoituksesta Euroopassa kylmän sodan päättymisen jälkeen.

– Yhdysvallat käyttää tekosyynä Nato-sitoumuksiaan ja laajentaa sotilasvoimaansa itäisessä Euroopassa maamme välittömässä läheisyydessä. Yhdysvallat myös lisää jatkuvasti asevoimiensa rahoitusta, Zaharova sanoi medialle.

– Nato ja Washington eivät yritäkään piilottaa sitä, että Venäjä nähdään ”mahdollisena vastustajana” harjoituksissa.

Yhdysvaltain puolustusministeri Mark Esperin mukaan Defender-Europe 20 -harjoituksen tarkoituksena on lähettää Venäjälle viesti, että maan on muutettava ”huonoa käytöstään”.

– Kuten arvata saattaa, hän ei selittänyt, mitä huono käyttäytyminen tarkoittaa. On selvää, että maamme ei uhkaa ketään. Nato on se taho, joka kerää hyökkäysjoukkoja Venäjän rajalle, Zaharova jatkoi.

Kremliä närkästyttää myös harjoituksen ajoittuminen toisen maailmansodan päättymisen 75. vuosipäivän tienoille. Marija Zaharova vertasi Saksan hyökkäystä Neuvostoliittoon ”perättömien syytösten nojalla” nykyiseen ”painostukseen” Venäjää kohtaan.

– Tämänkaltaiset taktiikat eivät pakota Venäjää muuttamaan ulkopolitiikkansa suuntaa. Venäjää on historiansa aikana uhattu monia kertoja vastaavilla voimannäytöillä, ja jokainen niistä on päättynyt surkeasti, Marija Zaharova totesi.

