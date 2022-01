Venäjä tyhjentää lähetystöään Ukrainassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän ulkoministeriön mukaan lähetystö kuitenkin toimii normaalisti.

Venäjä on alkanut vähitellen tyhjentää Ukrainan-lähetystöään maan pääkaupungissa Kiovassa, kertoo New York Times.

Tammikuun alussa venäläisten diplomaattien lapsia ja vaimoja nousi busseihin, jotka ajoivat kohti Moskovaa, kertoo ukrainalainen korkea turvallisuusviranomainen. Myös diplomaatteja on kehotettu valmistautumaan poistumaan Ukrainasta.

Yhdysvaltojen ja Ukrainan viranomaiset arvioivat, että lähetystön tyhjentämisessä voi olla kyse Venäjän propagandasta, teeskentelystä tai valmistautumisesta tulevaan konfliktiin.

Venäjän ulkoministeriön mukaan maan lähetystö Kiovassa toimii edelleen normaalisti.

Venäjä on keskittänyt joukkojaan Ukrainan vastaiselle rajalle. Tuoreimman arvion mukaan Ukrainan rajalla on nyt noin 60 pataljoonaa ”taktisia joukkoja”, joissa kussakin on keskimäärin 800 sotilasta.

Ukrainan hallinto joutui viime viikolla kyberhyökkäyksen kohteeksi. Yhdysvaltojen hallitus ja Microsoft varoittavat, että Ukrainan verkkoihin on myös asennettu lukuisia haittaohjelmia.