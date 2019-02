Venäjä tuo uusia ydinaseita Itämerelle – tukikohta pian valmis

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjän Kaliningradiin rakennetaan tukikohtaa uuden sukupolven ydinohjuksille.

Venäjän Itämeren Kaliningradin enklaaviin valmistellaan parhaillaan tukikohtaa ”uuden sukupolven lyhyen kantaman ydinohjuksille”. Asiasta uutisoivan NPR:n mukaan alueen vanhoja rakennuksia on purettu ja uusia rakennetaan.

– Vaikuttaa siltä, että tukikohta pannaan aika perusteellisesti uusiksi. Juuri nyt se on suuri rakennustyömaa, Middlebury Institute of International Studies -yliopiston ydinaseasiantuntija Jeffrey Lewis toteaa.

NPR on julkaissut satelliittikuvia, jotka näyttävät valtavan eron alueen rakennuksissa viime vuoden heinäkuun ja joulukuun välillä.

Venäjän puolustusministeriö tiedotti vuoden alussa, että Venäjän läntisen sotilaspiirin joukoille toimitetaan tämän vuoden aikana lyhyen kantaman ballistisen Iskander-ohjuksen M-versioita. Niiden kantaman väitetään olevan ”enintään 500 kilometriä”. Sen uskotaan olevan kuitenkin tätä suurempi. National Interestin mukaan ohjukset toimitetaan Kaliningradiin.

On kuitenkin mahdollista, että Kaliningradiin sijoitetaan vieläkin uudempia ja kiistanalaisempia ohjuksia.

Wall Street Journal uutisoi hiljattain amerikkalaistiedustelun raporteista perillä olevaan korkeaan länsimaiseen viranomaislähteeseen viitaten, että ”Länsi-Venäjälle” on sijoitettu Iskander-ohjuksen SSC-8-nimikkeellä tunnettuja 9M729-versioita. Yhdysvaltojen mukaan ohjuksen kantama on yli 500 kilometriä ja se rikkoo keskimatkan ohjukset kieltävää INF-sopimusta. Sopimus kieltää kantamaltaan 500-5 500 kilometrin ydinohjukset. Venäjän on kerrottu testanneen uusia Iskandereita yli 500 kilometrin etäisyyksille.

Amerikkalaistiedustelun mukaan Venäjällä on kentällä neljä uusilla SSC-8 Iskandereilla varustettua ohjuspataljoonaa. Kaikkiaan ohjuksia on taisteluvalmiudessa ainakin sata. Vielä joulukuussa ohjuspataljoonia oli kolme. Tuolloin kaksi niistä oli sijoitettu Länsi- ja Keski-Venäjälle ja yksi tarkemmin määrittelemättömälle harjoitusalueelle. Nyt ohjuksia on viranomaislähteiden mukaan viety myös eteläiselle ja itäiselle Venäjälle.