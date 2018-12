Venäjä tunnusti kidutuksen työleirillään

Pussy Riot-aktivisti Nadežda Tolokonnikova syytti leiriä kidutuksesta jo 2013.

Venäjän federaation vankeinhoitolaitos FSIN erotti Mordvassa sijaitsevan naisten vankityöleiri 14:n johtajan Juri Kuprijanovin ja muun johdon tekemänsä yllätystarkastukseen jälkeen. FSIN:n mukaan myöhemmin selviää seuraako asiasta mahdollisia rikosoikeudellisia toimia.

Pussy Riotin vuoden 2012 ”punk-rukouksesta” leirille tuomittu Nadežda Tolokonnikova syytti jo vuonna 2013 leiriä kidutuksesta ja aloitti nälkälakon. Tuolloin avoimessa kirjeessään Tolokonnikova kertoi johtaja Kuprijanovin ottaneen uuden vangin vastaan työleirille sanomalla: ”Olen poliittisilta näkemyksiltäni stalinisti”. Kirjeessään Tolokonnikova kuvaili epäinhimillisen pitkiä työpäiviä, kovia tuotantotavoitteita, unen, ruoan ja henkilökohtaisen hygienian riistoa. Hän myös arveli leirin johdon rikastuvan orjatyön kustannuksella.

FSIN:n apulaisjohtaja Valeri Maksimenko on nyt viisi vuotta jälkeenpäin vahvistanut Tolokonnikovan syytökset oikeiksi. Leirin johto on rikastuttanut itseään pakottamalla naisvangit ompelemaan aamuseitsemästä kello yhteen yöllä. Maksimenko mukaan kyse on ollut täydellisestä laittomuudesta ja orjatyöstä. Pienimmästäkin virheestä naisvanki on joutunut eristysselliin ja häneltä on evätty ruoka.

Tolokonnikova muisteli Facebook-päivityksessään, että leirillä tarjottiin ”maitona” valkoista vettä ja sitä sai 30 ml. Ruoka oli pilaantunutta ja lihana tarjoiltiin ”haisevia kavioita ja häntiä”. Kuprijanovia hän kuvaili sadistiksi, joka uhkaili kuolemalla ja kertoi Tolokonnikovalle, kuinka Venäjä ei tarvitse demokratiaa.

Tolokonnikova sanoo päivityksessään olevansa yllättynyt, että ”vastarinta ei ole turhaa ja että se voi kantaa hedelmää vuosienkin päästä.” Valituksia oli tehty, mutta Maksimenkon mukaan aiemmin todisteet oli onnistuttu tuhoamaan, joten vasta nyt väärinkäytöksiin saatiin puututtua.

Venäjällä on viimeisen vuoden noussut kohuja vankileirien olosuhteista. Heinäkuussa Verkkouutiset uutisoi netissä leviävästä venäläisen vankileirin kidutusvideosta. Venäjän pääsyyttäjänvirasto on määrännyt syyttäjiä selvittämään väitteet vankileirien kidutuksesta sen jälkeen, kun toimittaja Anastasia Melnikova kysyi aiheesta julkisesti presidentti Vladimir Putinilta 20.12 pidetyssä vuotuisessa mediatapaamisessa. Melnikova huomautti kidutustapauksista raportoidun myös Sverdlovskissa, Tšeljabinskissa, Orenburgissa, Saratovissa, Hakassiassa, Trans-Baikaliassa ja Jaroslavlissa. Putin vastasi, että kidutus ei ole hyväksyttävää ja että syyttäjänviraston tulisi tutkia asiaa.