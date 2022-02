Venäjä tulitti Harkovan kaupunkia raketeilla – kymmeniä siviiliuhreja

Venäjä on tulittanut Ukrainan Harkovan kaupunkia raketinheittimillä. Ukrainan viranomaisten mukaan ”massiivisissa” raketti-iskuissa on kuollut kymmeniä siviilejä ja haavoittunut satoja.

Rakettitulitus on jatkunut, vaikka Ukraina ja Venäjä käyvät parhaillaan neuvotteluja Valko-Venäjällä.

Harkovasta kuvatuissa videoissa on näkynyt niin kaduilla makaavia siviiliuhreja kuin rakettien ryöppyä asuinalueille (alla).

Harkovasta on käyty kovia taisteluita. Ukrainan on kerrottu onnistuneen toistaiseksi torjumaan Venäjän hyökkäykset.

Hyökkääjän kokemien kovien tappioiden ja Ukrainan kovan vastarinnan on varoitettu voivan johtaa entistä laajempaan Venäjän tulenkäyttöön ja siviilikohteiden tuhoamiseen.

Ukraine's interior ministry says dozens killed, hundreds injured civilians after massive GRAD shelling of Kharkiv *while negotiations are ongoing". If true, these are the worst faith "negotiations" recent history has seen. Via @christogrozev

Really graphic images coming from near centre of Kharkiv right now — hit, it would seem, by a Russian rocket strike. Corpses. Women without legs. I’m not going to post it. But my god. All this during peace negotiations.

— Oliver Carroll (@olliecarroll) February 28, 2022