Venäjä tulitti Kiovan TV-tornia

Venäjän armeija ilmoitti tiistaina, että se iskee Kiovassa eri laitoksia vastaan ja varoitti alueiden lähellä asuvia siviilejä poistumaan.

Nyt Venäjä on tulittanut Kiovan TV-tornia. Ukrainan sisäministeriön mukaan iskun kohteena oli tv-torni ja se kärsi joitakin vaurioita, eivätkä televisiokanavat toimi ainakaan hetkeen.

Venäjä on toistuvasti väittänyt, ettei se iske Ukrainan siviili-infrastruktuuriin. Mutta muun muassa uutiskanava CNN:n analysoimat ja paikannuttamat sosiaalisen median videot, valokuvat ja satelliittikuvat vahvistavat, että Venäjän joukot ovat useaan otteeseen tulittaneet asutusalueita.

YK:n mukaan ainakin 102 siviiliä on kuollut venäläistulessa eri puolilla Ukrainaa ja 304 loukkaantunut. Todellisuudessa luvut ovat todennäköisesti suurempia.

Correction: It looks like a building next to the TV tower was hit. Angle in video above makes it look like the tower itself was hit.pic.twitter.com/C6AAkfJidN

— marqs (@MarQs__) March 1, 2022