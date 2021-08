Venäjä testaa ydinkäyttöistä ohjusta pohjoisessa

Burevestnik-ohjuksen aiemmissa kokeissa on sattunut vakavia epäonnistumisia.

Venäjän asevoimat testaa taas ydinkäyttöistä Burevestnik-risteilyohjusta Novaja Zemljan Pankovon testipaikalla Pohjoisella jäämerellä.

Asiasta tässä kertovan CNN:n mukaan Burevestnikin tunnetulta koepaikalta tällä viikolla otetut satelliittikuvat paljastavat, että valmistelut ohjuskokeille ovat käynnissä. Kuvissa näkyy muun muassa ohjukselle pystytetty suoja.

Kuvia arvioinut Middlebury Institute of International Studiesin tutkija Jeffrey Lewis kertoo Twitterissä, että myös merenkulkijoille annetut varoitukset ”ohjusammunnoista” alueella tällä viikolla (alla) tukevat käynnissä olevia kokeita.

Venäjä on testannut Burevestnik-risteilyohjusta useita kertoja viimeisen muutaman vuoden aikana. Osa testeistä on tiettävästi epäonnistunut pahasti ja yhden testin uskotaan olleen vuonna 2019 sattuneen räjähdyksen ja säteilyonnettomuuden takana. Julki tulleiden amerikkalaisten tiedustelutietojen mukaan onnettomuus sattui, kun pudonnutta Burevestnik-ohjusta yritettiin nostaa merestä.

Pohjois-Venäjän Arkangelissa sijaitsevan sotilastukikohdan lähellä sattunneessa onnettomuudessa sai surmansa viisi ihmistä. Sen jälkeen tehdyt säteilyhavainnot herättivät kansainvälistä huomiota. Venäjän viranomaiset kommentoivat tapausta tuolloin varsin niukkasanaisesti. Paikallinen venäläismedia kertoi myöhemmin, että onnettomuudessa vahingoittunutta ja säteilyä saanutta kalustoa hylättiin rannalle Arkangelissa.

Verkkouutiset kertoo lisää Venäjän presidentti Vladimir Putinin ”superaseeksikin” tituleeratun ohjuksen kehitysvaiheista tämän linkin takaa löytyvässä jutussa.

Our friends at @CNN are reporting Russia is about to test a nuclear-powered cruise missile (again), if they haven't already done so. A short thread on a fun bit of #OSINT, starring an amazing pair of radar images from @capellaspace.https://t.co/XGZyVKTRdG — Dr. Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) August 18, 2021

Last year, we watched Russia refurbish the test site at Novaya Zemlya, in the Russian Arctic, where Russia conducts tests of the nuclear-powered cruise missile with its reactor unit. So we expected Russia would resume testing sooner or later.https://t.co/VfDmFmc5JO — Dr. Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) August 18, 2021

Pretty soon, other open source indicators showed that a launch was imminent. The most important one was a "notice to mariners" warning of dangerous operations between 15-20 August around the launch site. We now had a launch window.https://t.co/GyvBpFxUQ5 — Dr. Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) August 18, 2021

Enter @capellaspace, a US company that takes images using synthetic aperture radar (SAR). Radar sees right through clouds. Capella executed a very fast tasking and delivered an image in about 24 hours. The image on August 16 showed massive activity at the launch site. pic.twitter.com/mnYknZEu9e — Dr. Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) August 18, 2021