Venäjä syyttää USA:ta hyökkäyksestä sen Syyrian tukikohtaan

Venäjän apulaispuolustusministerin mukaan USA oli lennokki-iskun takana.

Amerikkalainen tiedustelukone ohjasi Venäjän Hmeimimin tukikohtaan Syyriassa iskeneitä lennokkeja, Venäjän apulaispuolustusministeri, kenraalieversti Aleksander Fomin väittää.

Venäläismedioiden mukaan Fomin kommentoi asiaa keskustelufoorumissa Pekingissä torstaina.

Fominin mukaan kolmetoista tukikohtaan iskenyttä lennokkia olivat Välimerellä tuolloin kiertäneen amerikkalaisen tiedustelukoneen ohjauksessa.

Venäjän Hmeimimin tukikohtaan on isketty tänä vuonna useita kertoja lennokeilla. Iskuja on pidetty Syyrian hallitusta vastustavien kapinallisjoukkojen tekosina. Alueen kapinallisten on kerrottu sulautuneen väestöön ja alkaneen käydä sissisotaa Venäjän ja Syyrian hallituksen joukkoja vastaan.

Venäjän asevoimat kertoi esimerkiksi huhtikuussa torjuneensa lennokki-iskun. Tammikuussa lennokki-iskut vahingoittivat lentokoneita ja surmasivat ainakin kaksi venäläissotilasta. Tukikohtaan on toisinaan isketty myös kranaatinheittimällä ja raketeilla.