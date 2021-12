Venäjä syyttää Ukrainaa provokaatiosta Asovanmerellä

Venäjä väittää Ukrainan laivaston aluksen syyllistyneen ”provokaatioon” Asovanmerellä.

– Mielestäni tämä on täysin selvää. Kyseessä on uusi provokaatio. Tämä ei ole yksittäistapaus vaan kuuluu sarjaan rajoillamme tapahtuvia provokatiivisia toimia, Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova totesi Venäjän medioiden mukaan.

– Se mitä torstaina näimme, oli uusi provokaatio rajalla, hän jatkoi.

Venäjä väittää Ukrainan laivaston komentoalus Donbassin pyrkineen torstaina kulkemaan Asovanmeren ja Mustanmeren erottavasta Kertsinsalmesta miehitetyn Krimin ja Venäjän välissä. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB tiedotti, ettei ukrainalaisalus ollut reagoinut vaatimuksiin kurssin muuttamisesta.

Ukraina on kiistänyt jyrkästi venäläisväitteet. Ukrainalaisten mukaan alus on pysytellyt normaalisti Ukrainan aluevesillä.

Aseistamaton Donbas on vanha neuvostoajan huoltoalus, jonka Ukrainan laivasto muutti myöhemmin komentoalukseksi.

Venäjä on varoitellut Ukrainaa tämän tästä provokaatioista Itä-Ukrainassa ja vannonut vastaavansa niihin voimalla. Venäjän on pelätty pyrkivän käyttämään väitettyä ukrainalaisten provokaatiota perusteena omille toimilleen Itä-Ukrainassa.

Russian propagandists are pumping out so much disinformation about the Ukrainian Navy ship “Donbas” that Ukraine’s Joint Forces Operation put out a statement. The JFO says the “Donbas” is operating normally in territorial waters of Ukraine. #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/Y8EDa3Yh4j

— Michael MacKay (@mhmck) December 9, 2021