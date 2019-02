Venäjä syyttää Natoa räjäytyksistä ”lähellä”, oikeasti matkaa yli 1500 km

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Norjan laivasto tuhosi vahingoittuneen laivan torpedoja.

Useat venäläismediat ovat kertoneet Naton räjäyttäneen ”myrkyllisiä torpedoja lähellä Venäjän aluevesiä”. Väite Nato-maassa räjäytetyistä torpedoista pitää sinänsä paikkansa. Sijainti on taas toinen juttu.

EU:n pyörittämä disinformaation vastainen EU vs Disinfo -sivusto kertoo tässä, että kyse on törmäyksessä marraskuussa pahoin vahingoittuneen norjalaisen fregatin Helge Ingstadin torpedojen räjäyttämisestä Norjan lounaisrannikolla. Lähimmät Venäjän aluevedet ovat Barentsinmerellä. Räjäytyspaikalta on sinne matkaa linnuntietä noin 1 500 kilometriä. Välissä ovat Ruotsi, Suomi ja kohtuullinen pala Venäjän omaa maa-aluettakin.

Väitteen kerrotaan lähteneen Venäjän sosiaalisesta mediasta. Sieltä se levisi venäläisviestimiin. Väitettä toistettiin esimerkiksi Venäjän valtiollisella TV Rossija 24 -kanavalla. EU vs Disinfon mukaan käsittämättömän jutun leviämisen mahdollisti se, ettei kukaan Venäjän mediassa ilmeisesti vaivautunut tarkistamaan tai ainakaan halunnut haastaa väitettä Venäjän aluevesien ”lähellä” tapahtuneista ”Naton räjäytyksistä”.

Juttu on huvittanut Venäjälläkin. Norjaa puhuva venäläisbloggari kumosi väitteen nopeasti ja julkaisi alla näkyvän kartalla ryyditetyn Facebook-päivityksen asiasta. Räjäytyspaikka Norjassa näkyy kartalla punaisena.

Päivitys on poikinut runsaasti ironisia vitsejä. Puhelimella kartan avanneet huomauttavat, että räjäytyspaikalta on matkaa Venäjälle tarkasti katsottuna vain ”neljä senttiä”. Eräs kommentoija taas totesi, ettei Venäjällä oikeastaan edes ole rajoja ”vaan se on kaikkialla”. Tällä viitattiin Venäjän presidentti Vladimir Putinin Venäjän raja lopu mihinkäänkuuluisaan lausahdukseen siitä, ettei .

Распространяемая российскими СМИ информация о том, что торпеды с затонувшего норвежского фрегата были взорваны «вблизи… Posted by Рустем Адагамов on Monday, February 4, 2019