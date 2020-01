Venäjä suunnittelee yli 300-metristä lentotukialusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sota-aluksen rakentaminen voi kestää arvioiden mukaan jopa yli vuosikymmenen.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on seurannut laajaa merisotaharjoitusta vierailullaan Krimin niemimaalla sijaitsevaan Sevastopolin laivastotukikohtaan. Kremlin tiedotteen mukaan Putin tarkkaili yli 50 sota-aluksen toimintaa Marsalkka Ustinov -ohjusristeilijän kannelta.

Venäjän presidentti vieraili myös laivaston kehittämistä koskevassa näytelyssä puolustusministeri Sergei Shoigun ja varapääministeri Juri Borisovin kanssa. Huomio kohdistui erityisesti uuteen lentotukialukseen, jonka rakennuskustannusten on arvioitu venyttävän maan sotilasbudjetin äärimmilleen.

Venäjän ainoa lentotukialus Amiraali Kuznetsov on kärsinyt viime vuosina vakavista teknisistä ongelmista ja onnettomuuksista. Aluksella joulukuussa syttynyt laaja tulipalo voi viivästyttää tukialuksen paluuta laivaston käyttöön.

Alus on osoittautunut käytössä niin epäluotettavaksi, että hinaajat ovat seuranneet sitä pitkillä matkoilla.

Laivastolle on tarjottu toistaiseksi kahta eri tukialuskonseptia. Pietarilaisen Nevskoye-yhtiön Lamatin-lentotukialus olisi suunnitelmien mukaan 350 metriä pitkä ja voisi kuljettaa 60 taistelulentokonetta. Miehistöön kuuluisi yhteensä 2800 henkilöä.

Krylovin tutkimuskeskuksen vaihtoehtoinen Shtorm-hanke on 330 metriä pitkä ja soveltuisi 90 taistelulentokoneelle. Uusi tukialus ei astuisi palvelukseen aivan pian, sillä rakennustöiden on arvioitu kestävän jopa kaksitoista vuotta.

Vladimir Putinin mukaan Venäjä keskittyy 2020-luvulla laivaston kaluston modernisoimiseen.

– Laivasto on aina ollut ja tulee olemaan kansallisen puolustuksen tärkein elementti. Venäjän on turvattava asemansa yhtenä johtavista merivoimista myös 2000-luvulla, Putin sanoi the Barents Observer -julkaisun mukaan.