Bill Browderin mukaan Aleksei Navalnyi on vakavassa vaarassa.

Venäjä suorittaa ”hidastettua salamurhaa” oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyille, presidentti Vladimir Putinia arvosteleva brittiläinen rahoittaja ja Magnitski-kampanjoija Bill Browder sanoo Euronewsille.

Hänen mukaansa Kremlin aiempi toisinajattelijoiden kohtelu osoittaa, että Navalnyi on vakavassa vaarassa.

Browder on kampanjoinut ihmisoikeusloukkauksia vastaan ​​Venäjällä yli vuosikymmenen ajan siitä lähtien, kun hänen ystävänsä ja asianajajansa Sergei Magnitsky kuoli pidätettynä Moskovan vankilassa. Aiemmin on myös kerrottu, että hän on ”Putinin tappolistalla”.

Browderin mukaan Navalnyi on nyt samojen viranomaisten käsissä, jotka yrittivät tappaa hänet viime vuonna.

– On vaikea kuvitella, että Putinilla on varaa antaa hänen elää, Browder toteaa Euronewsille.

Browder sanoo haastattelussa, että myös hänen asianajajansa kidutettiin hengiltä hitaasti.