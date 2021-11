Venäjä sulki Ukrainan rajalle vievän valtatien, FSB valvoo kellon ympäri

Venäjän viranomaiset ovat sulkeneet osan Ukrainan raja-alueesta siviileiltä. Asiasta tässä kertovan Vesti Voronezh -paikallismedian mukaan Venäjän rajavalvonnasta vastaava turvallisuuspalvelu FSB partioi nyt kellon ympäri Voronezin eteläpuolen raja-alueella.

Belgorodin ja Voronezin alueen FSB tiedotti asiasta viime viikolla. Valvotulle alueelle pääsee tästä lähtien vain henkilöllisyystodistuksella ja tarkastuspisteiden kautta. Vesti Voronezhin mukaan raja-alue on merkitty varoituskyltein.

Jutussa kerrotaan, että Bogusharista Kantemirovkaan aivan Ukrainan rajan lähelle vievällä 56 kilometrin mittaiselle valtatiellä on nyt ympärivuorokautinen valvonta.

Viranomaisten kerrotaan perustelevan toimia tarpeellisina Venäjän ”valtion rajan suojelemiseksi”.

Alueella on runsaasti Venäjän joukkoja. Viime aikoina sosiaalisessa mediassa on julkaistu myös videoita kaluston liikkeistä Voronezissa.

Venäjä on koonnut noin 100 000 sotilasta ja runsaasti kalustoa Ukrainan ja Valko-Venäjän rajojen lähelle. Asiantuntijoiden ja Ukrainan ja Yhdysvaltain tiedustelun arvioiden mukaan Venäjä näyttää joukkojen kokoamisen perusteella valmistautuvan sotaan Ukrainassa.

#Russia has set up checkpoints between Boguchar and Kantemirovska. Military equipment was spotted moving in the fields nearby. The district administration assured that the appearance of the armored personnel carriers was not connected with any emergency situation. pic.twitter.com/NdDbn57H6G

— marqs (@MarQs__) November 29, 2021