Venäjä sulkee isoja merialueita Norjan lähellä ohjusammuntojen takia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Varoitusten perusteella Barentsinmerellä ammutaan ohjuksia.

Venäjän viranomaiset antoivat sunnuntaina NOTAM-varoituksia ilmaliikenteelle Barentsinmerellä, jonka lähes koko kaakkoisosa on sotilaallisen toiminnan vaikutuspiirissä 16.–19. helmikuuta, kertoo The Barents Observer.

Varoitukset on annettu ajalle 16.–19. helmikuuta. Suurin varoitusalue ulottuu Norjan talousvyöhykkeelle Barentsinmerellä Varangin niemimaan pohjoispuolella. Idässä se rajautuu Kolgujevin saareen.

Vain kapea laivaväylä Kuolan niemimaan rannikolla pidetään auki.

Siviili-ilmailun varoittamisen lisäksi Luoteis-Venäjän satamahallinto Murmanskissa on antanut merenkulkijoille rannikkovaroituksia (PRIP). Varoitukset koskevat myös tiettyjä alueita Barentsinmeren itäosissa.

Venäjän viranomaisten mukaan varoitukset liittyvät ”ohjusten laukaisuihin”.

– Olemme tietoisia NOTAM-varoituksesta. Siitä ilmoitetaan kansainvälisen lentoliikenteen vakiintuneiden kanavien kautta, sanoo Norjan asevoimien tiedotusvastaava Preben Aursand.

Vaikka Nato-maiden ja Moskovan välillä on hyvin vähän suoria sotilaallisia yhteyksiä, Bodøn lähellä sijaitseva Norja asevoimien operatiivinen päämaja ylläpitää säännöllisiä Skype-keskusteluja Venäjän pohjoisen laivaston Severomorskissa sijaitsevan päämajan kanssa.

Aursandin mukaan tulevasta toiminnasta ei tällä kertaa annettu tietoa suoraan asevoimien välisen kanavan kautta.

– Varoitukset on annettu kansainvälisillä vesillä ja Venäjällä on siihen täysi oikeus. Mutta odotamme, että he takaavat turvallisuuden alueella.

Aursand ei spekuloi sillä, millaisia ohjuksia Venäjä laukaisee.

– Seuraamme toimintaa.

Venäjä aloitti viime viikolla kymmenen päivää kestävän sotaharjoituksen Valko-Venäjän kanssa. Harjoitus loppuu samaan aikaan Pekingin olympialaisten kanssa. Venäjä on myös ilmoittanut laivaston harjoituksista, joihin kuuluu muun muassa ohjusammuntoja. Harjoitusalueet sulkevat suuria osia Mustastamerestä ja Asovanmerestä.

Ukrainan tilanne on kärjitynyt äärimmilleen. Useat maat ovat kehottaneet kansalaisiaan poistumaan Ukrainasta, ja Yhdysvaltojen ja Britannian kerrotaan vetäneen Etyj-tarkkailijoitaan Itä-Ukrainasta.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja Venäjän presidentti Vladimir Putin keskustelivat lauantaina puhelimessa. Bidenin mukaan länsi vastaisi kovilla pakotteilla, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan.

Diplomaattiset neuvottelut jatkuvat, mutta osapuolten välillä vallitsee suuri erimielisyys.