Venäjä sijoittanut ohjuksia Ukrainan rajan lähelle

Avoimen lähdekoodin tiedusteluyritys Janes on tunnistanut vähintään 14 Venäjän maavoimien yksikköä Ukrainan rajan lähistöltä.

Asiasta kertoo yrityksen tiedusteluasiantuntija Thomas Bullock.

Tietojen mukaan rajojen lähelle on tullut keskisotilaspiirin joukkoja. Joukossa on tankkeja, jalkaväen taisteluajoneuvoja ja pitkän kantaman tykistöä.

Janes on yksilöinyt myös Iskanderin lyhyen kantaman ballistisen ohjuksen. Lähistölle on perustettu myös sotilasalue, missä on kenttäsairaala ja matkapuhelinkeskus.

Venäjä on siirtänyt joukkojaan ja sotilastarvikkeita Ukrainan rajan lähelle maaliskuusta lähtien, erityisesti Krimin, Voronežin ja Rostovin alueille.

At @JanesINTEL alongside a lot of other Russian units moving to the Ukrainian border we've identified the deployment of Iskander, likely from the Central Military District's 119th Missile Brigade to Voronezh.https://t.co/aVWEvMvIw6

— tom (@tom_bullock_) April 8, 2021