Venäjä siirtää tankkeja Puolan rajalle Itämeren Kaliningradiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kreml yrittää puolalaisarvion mukaan painostaa länsimaita joukkojen siirroilla.

Venäjä on siirtänyt Kaliningradiin lähelle Puolan rajaa kymmenittäin taistelupanssarivaunuja, ja lisää on tulossa, puolalainen Warsaw Institute -tutkimuslaitos kertoo. Tietoja joukkojen siirroista on kerrottu julki Venäjän medioissa.

Kaliningradiin on toimitettu tammikuussa 30 T-72B-tankkia. Venäjän raskaasti varustamaan ja sille strategisesti äärimmäisen tärkeään Itämeren eksklaaviin on matkalla eri tietojen mukaan vielä 60-90 samanlaista panssarivaunua.

Warsaw Instituten mukaan uudet tankin eivät vaikuta suuresti alueella vallitsevaan voimatasapainoon. Toimien todetaan kuitenkin liittyvän Moskovan yrityksiin painostaa länsimaita ja estää niitä vahvistamasta Naton itäistä sivustaa.

– Kreml on luonnollisesti sitä mieltä, että Venäjän joukot regoivat lännen joukkojen kehitykseen, Warsaw Instituten arviossa todetaan.

Tutkimuslaitos luonnehtii Kaliningradin heikentävän Naton asemaa Itämerellä ja eristävän Baltian maita niiden liittolaisista.

Warsaw Instituten mukaan Venäjällä pyritään lietsomaan kuvaa Venäjää uhkaavista Naton joukoista Puolassa.

– Tällä asialla on ennen kaikkea poliittista ja propagandamerkitystä. Teoriassa uusi panssarijoukko Kaliningradin Gusevin kaupungissa voisi uhata niin kutsuttua Suwalkin käytävää, ohutta kaistaletta, joka yhdistää Puolan Liettuaan. Gusev sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Puolan ja Liettuan rajoista. Siitä huolimatta Venäjän eksklaaviin sijoitettujen joukkojen tehtävät liittyvät pääasiassa puolustukseen, puolalaisarviossa todetaan.

Kaliningradilla olisi mahdollisessa konfliktissa suuri rooli ”ilmatorjuntakuplan” ylläpitämisessä osana Venäjän A2/AD-strategiaa (anti access, area denial). Tällä viitataan esimerkiksi pitkän kantaman meri- ja ilmatorjuntaohjusjärjestelmiin, sekä liikuteltavien ballististen Iskander-ohjusten kaltaisiin aseisiin. Venäjä on ottanut viime aikoina runsaasti tällaisia asejärjestelmiä käyttöön Itämerellä. Niiden luomalla ”kuplalla” voidaan suojata esimerkiksi joukkojen siirtoja.

Venäjä on tiettävästi pannut Kaliningradin Tshernjahovskin ohjustukikohdan (kuvassa) pitkälti uusiksi ja valmistelee sitä uuden sukupolven ohjuksia varten. Venäjä on ilmoittanut toimittavansa Kaliningradiin tämän vuoden aikana lyhyen kantaman ballistisia Iskander-ohjuksen M-versioita.

60-90 additional MBTs to Kaliningrad. Batch 30 T-72B already delivered, rest will follow. https://t.co/jxuCx2s0eP — Aki Heikkinen (@akihheikkinen) February 3, 2019