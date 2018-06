Venäjä siirtää tankkeja Alakurttiin Suomen rajalle

Venäjä vahvistaa 80. moottoroitua kivääriprikaatiaan uusituilla T-80BVM-taistelupanssarivaunuilla.

Asiasta uutisoivan Izvestijan mukaan muun muassa päivitetyllä kaasuturbiinimoottorilla ja modernisoidulla tulenjohtojärjestelmällä varustettu tankki lisää merkittävästi Venäjän arktisen alueen joukkojen iskuvoimaa.

Sotilasasiantuntija Veli-Pekka Kivimäki huomauttaa twitterissä, että 80. moottoroidulla kivääriprikaatilla tarkoitetaan Alakurttia. Alakurtin sotilastukikohta sijaitsee vain noin 50 kilometrin päässä Suomen rajasta Sallan korkeudella.

Maanpuolustuskorkeakoulun professori Petteri Lalu jatkaa Kivimäen kommenttiin, ettei 80. moottoroitua kivääriprikaatia ole vielä varustettu panssarivaunuilla. Tankit ovat siis uusi lisä Alakurtin aseistukseen.

Yes, 80th bde (est. 2014) is not yet equipped with MBTs. The article uses a lot of words to emphasize the benefits of turbine engine in northen climate vs. diesel. Funny part is in the end were its mentioned that diesel version of T-80 is produced in Kharkov – this means Ukraine.

