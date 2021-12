Venäjä siirtää lisää joukkoja – USA harkitsee sotilaallista apua Ukrainalle

Yhdysvaltain tiedustelutietojen perusteella Venäjä on jatkanut uusien sotilasyksiköiden siirtämistä Ukrainan rajan tuntumaan viime päivien aikana.

CNN:n mukaan asevoimien tueksi on varattu kaupallista lento- ja raideliikennettä. Vastaavaa logistista toimintaa havaittiin myös viime kevään sotilasharjoitusten yhteydessä.

Venäjän ulkoministeriö julkaisi perjantaina Yhdysvalloille ja Natolle esittämiensä sopimusten sisällön. Vaatimuslistalla on Naton itälaajenemisen pysäyttäminen ja puolustusliiton sotilaallisen toiminnan lopettaminen Ukrainassa sekä kaikissa muissa itäisen Euroopan, Kaukasian ja Keski-Aasian maissa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin hallinnon kerrotaan harkitsevan Ukrainan puolustuskyvyn vahvistamista uudella sotilaskalustolla. Wall Street Journal -lehden mukaan maan avuksi ohjattaisiin muun muassa venäläisvalmisteisia Mi-17-helikoptereita, jotka oli määrä toimittaa Afganistaniin ennen Taliban-hallinnon valtaannousua.

Ukrainan hallituksen kerrotaan keskustelleen asehankinnoista puolustusministeriö Pentagonin kanssa ja toivoneen erityisesti uusia ilmatorjuntajärjestelmiä. Maan ilmapuolustus on pääasiassa Neuvostoliiton aikaisen kaluston varassa.

Valkoisen talon ensisijaisena tavoitteena on vähentää jännitteitä diplomatian keinoin. Sotilaallista apua on lähetetty Ukrainaan kuluvan vuoden aikana noin 400 miljoonan euron edestä.

Ukrainassa vieraillut kongressiedustajien ryhmä on arvioinut, etteivät mahdolliset talouspakotteet luo riittävää pelotevaikutusta Venäjälle. Demokraattien Seth Moulton kehottaa Bidenin hallintoa toimittamaan myös merimaaliohjusten kaltaista kalustoa Ukrainan puolustuskyvyn vahvistamiseksi.

– Aika on loppumassa, joten meidän on nopeutettava asioita, Moulton sanoi.

By the time of any sort of incursion into Ukraine takes place, we are already too late.

We must stand together with our allies and make one thing crystal clear: any action taken against Ukraine will be met with swift and decisive action. https://t.co/ekEJyyi8KN

— Seth Moulton (@sethmoulton) December 17, 2021