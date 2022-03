Venäjä-seuran puheenjohtaja: Leimakirveet lentävät Suomessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Petri Honkosen mukaan häntä on syytetty suomettuneisuudesta.

Keskustan varapuheenjohtajan ja kansanedustajan Petri Honkosen mukaan Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa “ leimakirveet lentävät”.

– Suomessa keskustellaan nyt ulko- ja turvallisuuspolitiikasta perustuksia myöten. Siihen on kaikki syyt. Olemme uuden edessä ja uhkia ei pidä vähätellä. Keskusteluun on kuitenkin tullut myös sellaista, joka ei tee oikeutta asioiden vakavuudelle. Leimakirveet lentävät, Petri Honkonen toteaa tiedotteessa.

– Annetaan ymmärtää, että kaikki aiemmin sanottu ja tehty on kelvotonta. Ja jos ei ole sitä mieltä, että Natoon ja heti, on suomettunut tai ainakin menneeseen jämähtänyt.

– Suomettuneisuudella on isketty myös allekirjoittaneeseen, vaikka olin 4-vuotias Neuvostoliiton romahtaessa.

Kansanedustaja Petri Honkonen toimii Suomi-Venäjä-seuran hallituksen puheenjohtajana. Honkosen mukaan viime vuosikymmenten ulko- ja turvallisuuspolitiikka on tuonut “meille suomalaisille turvallisuutta”.

– Tosiasia on myös, että [Juho Kusti] Paasikivestä alkaen aina [Sauli] Niinistöön saakka tavoite on ollut Suomen nivominen tiiviimmin Eurooppaan ja länteen. Se on myös toteutunut.

Kansanedustajan mukaan yksituumaisuutta kannattaa tavoitella myös uusia ratkaisuja tehtäessä.

– Leimakirveillä sen sijaan on taipumus osua takaisin heittäjäänsä, Honkonen sanoo.