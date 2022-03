Venäjä sanoo vähentävänsä sotatoimiaan Ukrainan Kiovan alueella

Venäjän puolustusministeriö ilmoittaa vähentävänsä merkittävällä tavalla sotilaallista toimintaansa Kiovan ja Tšernihivin alueella.

Asiasta kertoi maan varapuolustusministeri Alexander Fomin Istanbulissa käytyjen neuvotteluiden yhteydessä. Hänen mukaansa tavoitteena on lisätä molempien osapuolten luottamusta diplomaattiseen ratkaisuun.

Alexander Fomin sanoi medialle, että jatkoneuvotteluiden pohjana on alustava sopu Ukrainan puolueettomuudesta, ydinaseettomuudesta ja turvatakuista.

Ukrainan asevoimat ilmoitti jo aiemmin havainneensa useiden venäläisyksiköiden vetäytyneen rintamalinjan tuntumasta pohjoisessa. Ukrainan mukaan taustalla on hyökkäyksen epäonnistuminen ja Venäjän kyvyttömyys korvata kärsimiään tappioita.

Turkin ulkoministeri Mevlut Cavusoglu kehotti lopettamaan sodan, joka on aiheuttanut tuhansia kuolonuhreja ja ajanut miljoonat kodeistaan. Hänen mukaansa prosessi etenee Venäjän ja Ukrainan ulkoministerien tapaamisella.

Ukrainan delegaatio on ehdottanut 15 vuotta kestävää prosessia Krimin niemimaan aseman ratkaisemiseksi. Itä-Ukrainan kohtalo jäisi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin välisiin neuvotteluihin.

Venäjän pääneuvottelija Vladimir Medinskyn mukaan presidenttien tapaamisen ajankohtaa voidaan aikaistaa. Kreml on valmis järjestämään tapaamisen, jos maiden välinen rauhansopimus saadaan valmiiksi.

