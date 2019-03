Erikoissyyttäjä: Ei Venäjä-salaliittoa, ei salaista yhteistyötä

Robert Muellerin raportin mukaan Donald Trumpin kampanja ei tehnyt yhteistyötä Venäjän kanssa.

Erikoissyyttäjä Robert Muellerin kohuttu loppuraportti Venäjän sekaantumisesta USA:n vaaleihin valmistui perjantaina. USA:n oikeusministerin yhteenvetoja tutkinnan päälinjoista julkistettiin myöhään sunnuntai-iltana Suomen aikaa.

Oikeusministerin mukaan Muellerin raportissa ei ole näyttöä, että kukaan amerikkalainen tai Donald Trumpin presidenttikampanja olisi tietoisesti ollut salaliitossa Venäjän kanssa.

Kongressin saaman kirjeen sanamuoto kuuluu: ”Erikoissyyttäjän tutkimus ei havainnut, että Trumpin kampanja tai kukaan siihen liittynyt olisi ollut salaliitossa tai koordinoinut Venäjän kanssa sen pyrkimyksissä vaikuttaa vuoden 2016 USA:n presidentinvaaleihin”.

Muellerin raportin mukaan Venäjällä oli kaksi pääyritystä vaikuttaa vaaleihin. Raportissa todetaan yhteenvetona, että Trumpin kampanjaa yritettiin avustaa useilla tarjouksilla, joita Venäjään liitetyt henkilöt tekivät.

Muellerin raportin mukaan ei ole tarpeeksi todisteita, jotka antaisivat ymmärtää, että presidentti olisi estänyt oikeutta eli tutkimusta. Oikeusministerin mukaan raportti ”ei totea presidentin tehneen rikosta eikä se vapauta häntä”.

Jo aiemmin oli kerrottu julki, ettei asiaan liittyen nosteta uusia syytteitä.

Valkoinen Talo luonnehtii löytöjen olevan ”totaalinen ja täydellinen Yhdysvaltojen presidentin vapautus”:

“The Special Counsel did not find any collusion and did not find any obstruction. AG Barr and Deputy AG Rosenstein further determined there was no obstruction. The findings of the DOJ are a total and complete exoneration of the President of the United States.” –@PressSec — The White House (@WhiteHouse) March 24, 2019

Presidentti Trump itse riemuitsi näin:

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 24, 2019

Syytteitä: Nolla

CBS-tv-yhtiön juridinen asiantuntija professori Jonathan Turley katsoi jo aiemmin oheisella videolla, että jos collusionia eli salaista yhteyttä ei ole löydetty, se merkitsee presidentti Donald Trumpin maineen puhdistamista Venäjä-syytöksistä.

Muellerin tutkinnat ovat johtaneet syytteisiin ja tuomioihinkin useille Donald Trumpin kampanjassa olleelle. Ne ovat kuitenkin liittyneet muihin mahdollisiin rikoksiin. Kampanjan Venäjä-yhteyksistä tai salaliitosta tulleita syytteitä on nolla.

Jonathan Turley sanoi CBS This Morningilla, että ”se ei tarkoita että hän (presidentti) käyttäytyi asianmukaisesti, se ei tarkoita edes että erityissyyttäjä ei löytänyt todisteita rikollisesta toiminnasta. Mutta se selvästi osoittaa, ettei hän usko asiassa olevan rikostapausta”.

Demokraattien haltuunsa saama edustajainhuone jatkaa asian tutkimista tahollaan, mutta keskustelu voi lähiaikoina myös saada uutta suuntaa. Venäjä-väitteiden synnyn taustalla tiedetään olleen myös juonittelua, johon on saattanut liittyä laittomia tekoja.

Jonathan Turley, CBS News legal analyst, joins us to discuss what is to come following the completed Mueller report. pic.twitter.com/9ZAMIg7y47 — CBS This Morning (@CBSThisMorning) March 23, 2019

Pres. Trump reacts to the release of the Mueller report: “This was an illegal take down that failed. And, hopefully, somebody’s going to be looking at the other side”https://t.co/x25ToVYnRp pic.twitter.com/DbIJvJsUNz — CBS News (@CBSNews) March 24, 2019