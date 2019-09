Venäjä reagoi kohupuheluun: Venäläisvastaista, likaista

Venäjä pitää Ukrainan ja USA:n presidenttien keskustelun julkistamista erikoisena.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kohuttuun puheluun on reagoitu Venäjällä vaihtelevasti. Venäjän ulkoministeriö tyytyi irvailemaan keskustelun julkistamista ja jotkut eturivin päättäjät pitivät puhelua merkityksettömänä. Esimerkiksi Venäjän valtion media RT:n päätoimittaja Margarita Simonjan taas totesi Trumpin olevan puhelun vuoksi mennyttä.

Moscow Times on kerännyt merkittäviä venäläiskommentteja tähän juttuun.

– On pakko myöntää, että täyden keskustelun julkaiseminen – on sitten kyse puhelusta tai kasvokkain käydystä – on epätavallista maiden välisessä diplomatiassa. Ainakin tähän asti on ollut, Venäjän presidentti Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov totesi.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova kysyi puolestaan, onko Yhdysvaltain demokraattien tarkoituksena saattaa koko maansa naurunalaiseksi.

– Shown pitää jatkua. Julkaiskaa raportit kaikista keskusteluista Nato-kumppanien käymistä keskusteluista. Suljettujen CIA:n, FBI:n ja Pentagonin kokousten puheet vaikuttavat hyvin arvokkailta. Julkaiskaa kaikki!

Venäjän liittoneuvoston ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, senaattori Konstantin Kosatshev kutsui presidenttien keskustelua ”huomattavan tyhjäksi, mutta venäläisvastaiseksi ja likaiseksi”.

– Vain tuleviin vaaleihin pakkomielteisesti suhtautuvat amerikkalaiset voisivat yrittää saada siitä jotain irti omiin tarkoituksiinsa. Tämä on nöyryyttävää Ukrainalle. Tyypillistä Yhdysvalloille, hän totesi.

Senaattori Aleksei Pushkov soimasi hänkin demokraatteja ja vaikutti asettuvan presidentti Donald Trumpin puolelle.

– Demokraateille hysteria Trumpin Zelenskyihin kohdistuneesta ”painostuksesta”, jonka Zelenskyi itse kiistää, ei ole vain kiihotusta, jota tarvitaan (Trumpin) viraltapanoon, vaan tapa viedä huomiota pois (Joe) Bidenistä – joka oikeasti painosti Ukrainan viranomaisia puolustaessaan poikansa bisneksiä.

