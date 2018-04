Venäjä raivostui USA:n pakotteista: Varoitus vastatoimista

Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev syyttää Yhdysvaltoja laittomista pakotteista.

– Yhdysvaltojen uusia pakotteita ei voi hyväksyä ja ne ovat laittomia. Venäjä varaa itselleen oikeuden vastatoimiin – sisältäen päätökset nykyisiin kauppasopimuksiin. Me harkitsemme niiden venäläisyhtiöiden tukemista, joihin rajoitukset vaikuttavat, Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev tviittaa.

Yhdysvallat asetti viime viikon lopulla uusia pakotteita, jotka kohdistuvat Venäjän presidentti Vladimir Putinin lähipiirin vaikuttajiin ja heidän omistamiinsa tai hallinnoimiinsa venäläisiin yhtiöihin. Listalla on lisäksi yksi Venäjän valtion aseyhtiö ja pankki.

Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön mukaan pakotteet ovat vastatoimi Venäjän toimille Krimillä, itäisessä Ukrainassa ja Syyriassa, sekantuumiselle vaaleihin länsimaissa ja erilaiseen kybertoimintaan.

Pakotteet muun muassa kieltävät amerikkalaisia tekemästä minkäänlaista yhteistyötä pakotteiden kohteiden kanssa. Pakotelistalle lisättyjen henkilöiden ja yhtiöiden kaikki varat Yhdysvalloissa jäädytetään.

Dmitri Medvedevin mukaan kyse on pelkästä kauppapolitiikasta. Venäjän pääministeri syyttää Yhdysvaltoja presidentti Donald Trumpia protektionismista. Medvedevin mukaan Yhdysvallat toimii Venäjän lisäksi näin myös Kiinaa ja EU:ta kohtaan.

– Kuten ennenkin, Yhdysvaltojen käytännön tavoitteena on ratkaista sen omat talousongelmat kilpailunvastaisin keinoin ja edistäen sen omia kaupallisia intressejä olemassa olevista kauppasäännöistä huolimatta, Medvedev toteaa.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov ryöpytti pakotteita maanantaina kovin sanoin.

– Viimeisimmät Venäjän vastaiset pakotteet ovat laillisuusnäkökulmasta pöyristyttäviä. Tämä loukkaa aivan kaikkea mahdollista, Peskov sanoi Venäjän median mukaan.

Peskov luonnehti amerikkalaispakotteita ”uudeksi ilmiöksi” ja totesi, että Venäjän johto vasta arvioi niiden vaikutuksia. Vastatoimien osalta Peskov tyytyi toteamaan, että Venäjän oma intressi on sille etusijalla.

